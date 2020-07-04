أخبار مصر | برلماني: مصر تعود لمكانتها على خريطة السياحة العالمية

كتب هاني نصر العربي في السبت 4 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر برلماني: مصر تعود لمكانتها على خريطة السياحة العالمية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه المهندس أمين مسعود، عضو مجلس النواب، وعضو هيئة حزب مستقبل وطن بالعاصمة، التحية إلى الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والطيار محمد منار عنبه وزير الطيران المدني، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، واللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر على جهودهم المبذولة في تطبيق الإجراءات الاحترازية لعودة السياحة وعودة مصر لمكانتها علي خريطة السياحة العالمية.

وقال "مسعود" في بيان، اليوم السبت، إنهم من المسئولين الذين أكدوا للرأي العام المصري بجميع اتجاهاتهم وانتماءاتهم السياسية والحزبية والشعبية أنهم دائما على مستوى المسئولية في تنفيذ التكليفات الرئاسية لاستعادة السياحة العالمية لمصر، وأكبر دليل على ذلك تأكيد سياح العالم أن مصر نجحت في تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية وتوجيه رسائل عاجلة منهم للسياح الأجانب بضرورة زيارة مصر والاستمتاع بمعالمها لأن كل الأمور تسير على ما يرام.

وأوضح، أن إشادة سياح العالم خلال زيارتهم لشرم الشيخ والغردقة بعد عودة رحلات الطيران السياحية بالإجراءات والتدابير الاحترازية التي اتخذتها مصر لمواجهة فيروس كورونا بمثابة أكبر حملة ترويجية من سياح العالم للسياحة المصرية.

وأشار عضو مجلس النواب، إلي أن سُياح العالم أعربوا عن سعادتهم الكبيرة بوصولهم، مؤكدين أن الإجراءات الاحترازية تسير بشكل رائع وهناك ترحيب كبير من قبل المصريين وأن الجميع ملتزم بالإجراءات الاحترازية، وتمت عملية الفحص للقادمين بدقة.

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