أخبار مصر | برلماني: مصر تعود لمكانتها على خريطة السياحة العالمية

كتب هاني نصر العربي في السبت 4 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر برلماني: مصر تعود لمكانتها على خريطة السياحة العالمية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وجه المهندس أمين مسعود، عضو مجلس النواب، وعضو هيئة حزب مستقبل وطن بالعاصمة، التحية إلى الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والطيار محمد منار عنبه وزير الطيران المدني، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، واللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر على جهودهم المبذولة في تطبيق الإجراءات الاحترازية لعودة السياحة وعودة مصر لمكانتها علي خريطة السياحة العالمية.
وقال "مسعود" في بيان، اليوم السبت، إنهم من المسئولين الذين أكدوا للرأي العام المصري بجميع اتجاهاتهم وانتماءاتهم السياسية والحزبية والشعبية أنهم دائما على مستوى المسئولية في تنفيذ التكليفات الرئاسية لاستعادة السياحة العالمية لمصر، وأكبر دليل على ذلك تأكيد سياح العالم أن مصر نجحت في تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية وتوجيه رسائل عاجلة منهم للسياح الأجانب بضرورة زيارة مصر والاستمتاع بمعالمها لأن كل الأمور تسير على ما يرام.
وأوضح، أن إشادة سياح العالم خلال زيارتهم لشرم الشيخ والغردقة بعد عودة رحلات الطيران السياحية بالإجراءات والتدابير الاحترازية التي اتخذتها مصر لمواجهة فيروس كورونا بمثابة أكبر حملة ترويجية من سياح العالم للسياحة المصرية.
وأشار عضو مجلس النواب، إلي أن سُياح العالم أعربوا عن سعادتهم الكبيرة بوصولهم، مؤكدين أن الإجراءات الاحترازية تسير بشكل رائع وهناك ترحيب كبير من قبل المصريين وأن الجميع ملتزم بالإجراءات الاحترازية، وتمت عملية الفحص للقادمين بدقة.
وفيات وإصابات كورونا
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الجمعة، عن خروج 402 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 19690 حالة.
وأوضح الدكتور مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1412 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 81 حالة جديدة.
وقال مستشار وزير إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر مستشار أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة، هو 72711 حالة من ضمنهم 19690 حالة تم شفاؤها، و3201 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.