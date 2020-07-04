أخبار مصر | التضامن: صرف 3.6 مليار جنيه من معاشات يوليو في 3 أيام

كشفت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، في بيان صحفي صباح السبت، عن انتظام عمليات صرف المعاشات حتى يومها الثالث.

وتلقت الوزيرة، تقريرًا من غرفة العمليات المركزية المشكلة من قيادات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لمتابعة صرف معاشات شهر يوليو، والتي أشارت إلى أكدت أن إجمالي حركات الصرف حتى مساء أمس الجمعة بلغ 2.869 مليون حركة صرف، بقيمة إجمالية تزيد على 3.633 مليار جنيه في 3 أيام فقط.

وأشار التقرير إلى انتظام عمليات صرف المعاشات من خلال ماكينات الصرف الآلي 2.251 مليون حالة صرف بقيمة إجمالية 3.043 مليار جنيه، وعدد الذين صرفوا معاشاتهم من خلال منافذ صرف صندوقي التأمين الاجتماعي 135 ألف حالة بقيمة إجمالية 130 مليون جنيه، بالإضافة إلى 483 ألف حالة صرف قاموا بصرف معاشاتهم من خلال مكاتب البريد بقيمة إجمالية 460 مليون جنيه.

زيادة استخدام الخدمات المصرفية الإلكترونية

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وأعربت وزيرة التضامن، عن سعادتها بزيادة إستخدام الخدمات المصرفية الإلكترونية وارتفاع نسب التفعيل، حيث بلغ الصرف 3.043 مليار جنيه من خلال ماكينات الصرف الآلى قى ثلاثة أيام بمعدل مليار جنيه يوميًا، لاسيما بعد القرارات التى تم إصدارها بالتنسيق مع محافظ البنك المركزى لتشجيع التعاملات الإلكترونية وأهمها إلغاء رسوم السحب عبر ماكينات الصراف الآلى، وإتخاذ ما يلزم لتغذية ماكينات الصرف الألي بصفة مستمرة خاصة خلال أوقات صرف المعاشات، بهدف تقليل ذهاب العملاء لمنافذ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى أو مكاتب البريد أو فروع البنوك.

وكانت وزيرة التضامن، أعلنت اتخاذ كل الاستعدادات اللازمة لصرف معاشات شهر يوليو لما يزيد عن 8.362 مليون صاحب معاش بقيمة اجمالية تبلغ 21.862 مليار جنيه، حيث يبلغ أجمالي عدد القائمين بالصرف عن طريق منافذ صندوقي التأمين الاجتماعي 3.481 مليون مواطن بقيمة اجمالية 6.496 مليار جنيه وأجمالي عدد القائمين بالصرف عن طريق البريد 3.193 مليون مواطن بقيمة اجمالية تقدر بــ 8.752 مليار جنيه، في حين تم تحويل 6.614 مليار جنيه على البنوك تصرف لما يزيد على 1.688 مليون قائم بالصرف يتم صرفها فى أول يوم عمل مقرر لها وفقا لتعليمات البنك المركزى.

وفى سياق متصل أوضحت "القباج" أنه استمرارًا لخطة الدولة فى مواجهة تحدى فيروس كورونا، تواصل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي اتخاذ العديد من الإجراءات الاستباقية التى تضمن سلامة المواطنين اثناء الصرف، حيث تقرر وضع آلية لتقسيم عمليات الصرف على أيام متفرقة من شهر يوليو، وفقًا لقيمة المعاش قبل الزيادة (قيمة المعاش فى شهر يونيو).