أخبار مصر | مصرع شخص وإصابة 2 في مشاجرة بالأسلحة في نجع حمادي

كتب هاني نصر العربي في السبت 4 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر مصرع شخص وإصابة 2 في مشاجرة بالأسلحة في نجع حمادي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشبت مشاجرة بالأسلحة البيضاء بقرية نجع سالم بنجع حمادي في قنا، مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة اثنين آخرين.

وتلقى مدير أمن قنا اللواء شريف عبد الحميد، إخطارًا يفيد بمصرع "محمد. س. م"، 25 عامًا، وإصابة اثنين آخرين، في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بقرية نجع سالم بنجع حمادي.

جدير بالذكر، أنه لقي شاب مصرعه وأصيب اثنين آخرين، في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين عائلتين بمركز نجع حمادي شمال محافظة قنا.

وانتقلت علي الفور قوة أمنية من مركز شرطة نجع حمادي، لكشف ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة، وتحرر محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى لتتولى التحقيقات.

اقرأ أيضا.. مستجدات أزمة كوورونا في مصر

Advertisements