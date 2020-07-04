أخبار مصر | مصرع شخص وإصابة 2 في مشاجرة بالأسلحة في نجع حمادي

كتب هاني نصر العربي في السبت 4 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر مصرع شخص وإصابة 2 في مشاجرة بالأسلحة في نجع حمادي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
نشبت مشاجرة بالأسلحة البيضاء بقرية نجع سالم بنجع حمادي في قنا، مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة اثنين آخرين.
وتلقى مدير أمن قنا اللواء شريف عبد الحميد، إخطارًا يفيد بمصرع "محمد. س. م"، 25 عامًا، وإصابة اثنين آخرين، في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بقرية نجع سالم بنجع حمادي.
جدير بالذكر، أنه لقي شاب مصرعه وأصيب اثنين آخرين، في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين عائلتين بمركز نجع حمادي شمال محافظة قنا.
وانتقلت علي الفور قوة أمنية من مركز شرطة نجع حمادي، لكشف ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة، وتحرر محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى لتتولى التحقيقات.
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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الجمعة، عن خروج 402 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 19690 حالة.
وأوضح الدكتور مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1412 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 81 حالة جديدة.
وقال مستشار وزير إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر مستشار أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة، هو 72711 حالة من ضمنهم 19690 حالة تم شفاؤها، و3201 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.