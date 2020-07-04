أخبار مصر | فرج عامر يطالب بعدم زيارة مصروفات المدارس والجامعات

كتب هاني نصر العربي في السبت 4 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر فرج عامر يطالب بعدم زيارة مصروفات المدارس والجامعات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن تداعيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19 ) أثرت بشكل سلبي على مستوى دخل المواطنين وأدت إلى انخفاض النمو الاقتصادي للمجتمع.

وطالب "عامر" في بيان، اليوم السبت، أصحاب المدارس الخاصة والجامعات والمؤسسات التعليمية الخاصة، بعدم فرض أي زيادة في المصروفات الدراسية في العام الدراسي المقبل 2020 - 2021 في ظل ما يمر به المجتمع من حالة ركود اقتصادي أثر على جميع الفئات والشرائح بالمجتمع نتيجة أزمة فيروس كورونا.

وأكد ضرورة أن يُصدر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، تعليمات بهذا الخصوص لجميع المؤسسات التعليمية الخاصة لرفع الأعباء المعيشية عن كاهل أولياء الأمور لتقوم مثل هذه المؤسسات بدورها الاجتماعي والإنساني خاصة أن الجميع يعلم أن الدولة المصرية بقيادة الزعيم البطل الرئيس عبد الفتاح السيسي تخوض الآن حربًا شرسة مع فيروس كورونا الذي تسبب في العديد من الأزمات.

وأشار عضو صناعة النواب، الى أنه على الجميع أن يساند الدولة والمجتمع لمواجهة التداعيات السلبية لفيروس كورونا.

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