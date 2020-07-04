شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا يسحب تراخيص سيارات سرفيس ويوقف خطوط سيرها لمدة شهر (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، سحب عدد من تراخيص سيارات السرفيس، مع إيقاف خطوط السير لمدة شهر، لعدم التزام السائقين والركاب بقرار ارتداء الكمامة ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذتها المحافظة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة لتواجدهم خارج مواقف السرفيس المقررة في المحافظة.

جاء ذلك خلال جولة للمحافظ، يرافقه العقيد محمد صلاح، رئيس مدينة المنيا، حيث توقف المحافظ خلال جولته أمام بوابة جامعة المنيا بطريق مصر- أسوان الزراعي نظرًا لوجود عدد من سيارات الأجرة تقف خارج المواقف، كما تلاحظ عدم ارتداء السائقين والركاب الكمامات.

وشدد المحافظ على استمرار تواجد لجان المتابعة بالمواقف والطرق الرئيسية لرصد السيارات المخالفة لقرار ارتداء السائقين والركاب الكمامة الواقية، وتوقيع الغرامات على المخالفين طبقاً للقانون، بالإضافة إلى التأكد من إجراءات النظافة والتطهير، والتهوية والمسافات الملائمة بين المواطنين قبل تسييرها، وذلك بالتنسيق مع الوحدات المحلية وإدارة المواقف والمرور، مؤكدا على سحب تراخيص سيارات السرفيس والأجرة في حال عدم التزام السائقين فيها بارتداء الكمامات أو في حال السماح للمواطنين بالركوب دون ارتدائها.

كما ناشد المحافظ، المواطنين ضرورة الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، والتي وضعتها الدولة حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، يأتي ذلك تنفيذاً لقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن، حرصا على صحة وسلامة المواطنين، وفى ضوء الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.

جولة للواء أسامة القاضي محافظ المنيا

جولة للواء أسامة القاضي محافظ المنيا