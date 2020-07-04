شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة عن «إكراه فتيات على ممارسات منافية للآداب»: «نتخذ اللازم بشأن أحمد بسام ذكي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت النيابة العامة إنها بدأت اتخاذ إجراءاتها القانونية فيما ورد إليها من شكوى ضد شاب متهم بالتحرش والاغتصاب.

وأضافت النيابة أن وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام تابعت عن كَثَب، خلال الأيام المنقضية وحتى تاريخه، ما تداول بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن مَن يدعى «أحمد بسام ذكي» وتعديه على عدد من الفتيات بالقول والفعل، وإكراههن على ممارسات منافية للآداب بالتهديد والإكراه، وتتخذ الوحدة إجراءاتها بالفحص والرصد والتحليل تمهيدًا لعرض الأمر على المستشار النائب العام لاتخاذ ما يلزم قانونًا.

وتؤكد النيابة العامة بتلك المناسبة عدم تلقيها أيَّ شكاوى رسمية أو بلاغات ضد المذكور من أي شاكية أو متضررة منه، سوى شكوى واحدة من إحدى الفتيات قدمتها عبر الرابط الإلكتروني الرسمي لتقديم الشكاوى إلى النيابة العامة، مساء أمس، والتي أبلغت فيها عن واقعة تهديد المشكو في حقه لها، خلال نوفمبر عام ٢٠١٦، لممارسة الرذيلة معها، وجارٍ اتخاذ اللازم قانونًا بشأنها.

وأشارت النيابة العامة إلى أنه لم يُجرِ مكتب النائب العام أو أي إدارة به أو أي من النيابات على مستوى الجمهورية أيَّ اتصال بأي شاكية أو متضررة من المشكو في حقه المذكور، ولذلك تهيب النيابة العامة، بكافة وسائل الإعلام والمواقع الإخبارية ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى توخي شديد الحذر والحرص فيما يُتداول من أخبار وبيانات عن النيابة العامة أو ما يتعلق بأعمالها واختصاصاتها، والالتزام بما تصدره إدارة البيان والتوجيه والتواصل الاجتماعي بمكتب النائب العام فقط -وحدها دون غيرها- من بيانات وأخبار رسمية تتعلق بأعمال «النيابة العامة» باعتبارها الجهة الرسمية الوحيدة المختصة بذلك، مؤكدةً اتخاذَها كل الإجراءات القانونية ضد ناشري ومروجي الشائعات والأخبار الكاذبة، والتي من شأنها تكدير الأمن والسلم العام.

وتؤكد النيابة العامة حرصَها ورعايتَها مصالح وحقوق المواطنين على حد سواء، وأنها الأمينة والقائمة على الدعوى العمومية وتحقيق العدالة الناجزة.

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