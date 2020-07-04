شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحيرة: شفاء وخروج 201 متعافيًا وارتفاع العدد إلى 1948 والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، خروج 201 حالة تعافى وشفاء كامل من فيروس كورونا المستجد من مستشفيات العزل في نطاق المحافظة وعودتهم إلى منازلهم بعد تلقى الرعاية والعلاج اللازم، ليرتفع بذلك إجمالى عدد المتعافين من الفيروس بنطاق المحافظة إلى 1948 شخصًا.
وأشاد «آمنة» بالدور الكبير والمستمر للأطقم الطبية بمحافظة البحيرة لتقدم أفضل رعاية للمصابين، مثمنًا الدور الوطنى للطواقم الطبية في العمل بكل إخلاص للحفاظ على سلامة المواطنين، ودور المجتمع المدنى في دعم القطاع الطبى.
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الوضع في مصر
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اصابات
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72,711
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تعافي
19,690
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وفيات
3,201
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