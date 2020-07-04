شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل صحة الشرقية يقود حملة مكبرة بالزقازيق فجرًا.. ويغلق 10 مخابز بلدية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قاد الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، فجر السبت، حملة مكبرة بمركز ومدينة الزقازيق، يرافقه مراقبو أول الأغذية بمديرية الشؤون الصحية، ومفتشو مكتب الأغذية بالإدارة الصحية بالزقازيق، وذلك في إطار تكثيف الحملات التفتيشية على المنشآت الغذائية والمخابز للتأكد من جودة الخبز والوزن، وكذلك سلامة المنتجات المعروضة ومراعاتها لكل الاشتراطات الصحية والبيئية، وضبط المخالف منها واتخاذ اللازم قانونًا، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

أسفرت جهود الحملة عن وجود نقص شديد في الاشتراطات الصحية ببعض المخابز، وتمت مخاطبة الجهات المختصة لغلق ١٠ مخابز بلدية لوجود خطر داهم على الصحة العامة، وتم إعدام ٢٠٠ كيلوجرام ملح وخميرة وردة، لوجود تغير في خواصها الطبيعية، ووجود ديدان وسوس على الطاولات الخاصة بالخبز، وتم سحب ٣٤ عينة أغذية وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتحرير ٢١ محضر جنحة صحية للمخالفات المضبوطة.

وأكد وكيل وزارة الصحة استمرار الحملات المكثفة لإدارة مراقبة الأغذية وجميع الإدارات الرقابية بمديرية الشؤون الصحية على المنشآت المختلفة بالمحافظة، والضرب بيد من حديد على المخالفين حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

حملة تفتيشية لوكيل صحة الشرقية

حملة تفتيشية لوكيل صحة الشرقية

حملة تفتيشية لوكيل صحة الشرقية

حملة تفتيشية لوكيل صحة الشرقية

حملة تفتيشية لوكيل صحة الشرقية