شكرا لقرائتكم خبر عن وصول 5 رحلات طيران تقلّ 745 عاملًا مصريًا من العالقين في الكويت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرًا عاجلا، السبت، من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بالكويت، في إطار متابعته على مدار الساعة يوميًا مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية في دول العمل بعد انتشار فيروس كورونا المستجد، أوضح فيه أن مطار الكويت يشهد حركة مغادرة لنحو 25 رحلة طيران تحمل على متنها 4210 ركاب إلى مطارات 7 دول مصر، والإمارات، والهند، وباكستان، ولبنان، ونيبال، وقطر، ويصل عدد الرحلات القادمة من الكويت إلى مصر 5 رحلات تقل 745 عاملًا مصريًا من العالقين.

وقال هيثم سعد الدين، المتحدث باسم الوزارة، في بيان، إن إجمالي الرحلات الـ 5 سوف تصل إلى مطاري القاهرة وسوهاج، مشيرا إلى أن التقرير الذي تلقاه الوزير من الملحق العمالي أحمد إبراهيم، رئيس المكتب العمالي بالكويت، لفت فيه إلى أنه تقرر تسيير 5 رحلات مغادرة للعاملين المصريين بالكويت، السبت، وفقا للجدول المعلن في هذا الخصوص، على متنها جميعا 745 عاملا.

وأضاف أن الرحلة الأولى سوف تقوم من الكويت الساعة 13:45 على رحلة مصر للطيران رقم 2011 وعلى متنها 165 عاملا وتصل مطار القاهرة، والثانية طيران النيل رحلة رقم 6888 وتغادر الكويت 14.00 وعلى متنها 145 عاملا وتصل إلى مطار القاهرة.

أما الرحلة الثالثة رقم 1733 على طيران الجزيرة قيام من الكويت 17.05 وعلى متنها 145 عاملا، وصول مطار القاهرة، والرحلة الرابعة على العربية مصر رقم 722 قيام من الكويت 18.45 على متنها 145 عاملا تصل لمطار القاهرة، والرحلة الخامسة على الجزيرة رحلة 1713 قيام من الكويت 20.05 وتصل مطار سوهاج، وعلى متنها 145 عاملا، وذلك في إطار استمرار اهتمام مصر برعاياها في الخارج.