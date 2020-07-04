شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليمي طنطا»: استقبلنا 53 ألف مريض في 6 شهور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور مجدي سبع، رئيس جامعة طنطا، أن المستشفى التعليمي العالمي بجامعة طنطا يمثل منطومة صحية متكاملة، ليس فقط لما يقدمه من خدمات طبية فائقة الجودة لمرضى محافظة الغربية والمحافظات المجاورة، ولكن لما يسهم به أيضا في مجالات التدريب والتعليم والبحث العلمي.

وأوضح الدكتور أحمد غنيم، عميد طب طنطا، رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، حرص المستشفى التعليمي على تقديم رعاية صحية متكاملة وآمنة لجميع المترددين عليها من محافظات الدلتا المختلفة في ضوء معايير الجودة المحلية والعالمية، تزامنًا مع رؤية مصر 2030 لتقديم أفضل مستويات الخدمات الصحية.

وقال مدير المستشفي الدكتور محمود سليم، إن المستشفى استقبل 53 ألف مريض في 6 شهور، حيث بلغ عدد المرضى المترددين على العيادات 14 ألفًا و638، وتم إجراء الأشعة لعدد 11 ألفًا و672 مريضاً، في حين قدمت معامل المستشفى خدماتها لـ 11 ألفًا و639 مريضاً، وتم إدخال 1636 مريضاً إلى العنايات وقدمت الرعاية اللازمة لهم، في حين بلغ إجمالي العمليات 1119، وقدم بنك الدم الخدمة لـ 3 آلاف و778 مريضاً، بينما بلغ عدد المترددين على الوحدات العلاجية المتخصصة (مثل الغسيل الكلوى والسمعيات والأكسجين المضغوط) 8 آلاف و265 مريضاً، في حين بلغ إجمالي حالات القسطرة القلبية التشخيصية والعلاجية 338 حالة.

وأضاف «سليم» أن المستشفى يسعى لتطوير خدمته من أجل تقديم الخدمات الطبية المميزة للمرضى بشكل مستمر في مختلف التخصصات، سعيًا منها لتخفيف معاناة المرضى في ظل الظروف الراهنة.