شكرا لقرائتكم خبر عن السياحة الداخلية تنعش منتجعات العقبة الأردنية والأشغال 95% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رئيس جمعية الفنادق الأردنية، عبد الحكيم الهندي، إن نسبة إشغال الفنادق الشاطئية في العقبة، وصلت إلى 95% أيام الخميس وحتى صباح غد الأحد، مشيرا إلى تراجعها خلال أيام منتصف الأسبوع.

وأضاف الهندي فى بيان ان "نسبة الإشغال في الأيام العادية في العقبة بحدود 65%-75% للفنادق الشاطئية وحسب موقعها وفئة تصنيفها أيضا. أما بالنسبة للفنادق غير الشاطئية في العقبة من 30 إلى 50% في الأيام العادية".

ولفت إلى أنه "في أيام العطل، من الخميس وحتى صباح الأحد، نسبة الإشغال في الفنادق الشاطئية بمختلف فئاتها من 85% - 95%. هنا أتحدث عن فئة 5 نجوم. والفنادق غير الشاطئية من 40-55%".

وأشار إلى أن نسبة الإشغال في فنادق مدينة البترا "لا تتجاوز 1%"، وذلك يعود بسبب إغلاق المطار نتيجة تداعيات فيروس كورونا المستجد.

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وارجع الهندي ارتفاع الاشغال إلى برنامج "أدرننا جنة" الذي أطلقته وزارة السياحة، دعما للسياحة الداخلية، متوقعا زيادة نسبة إشغال فنادق البترا الفترة المقبلة.

وقامت جمعية الفنادق الأردنية Jordan Hotels Association بتطوير دليل إرشادي لإدارة العمليات الفندقية في الأردن للفترة بعد وباء COVID-19. وتم توزيع هذا الدليل الإرشادي على أكثر من 500 مؤسسة سياحية وفندقية في جميع أنحاء المملكة الأردنية الهاشمية الأعضاء في الجمعية.

وقال مدير الجمعية فى بيان أن الجمعية أصدرت هذا الدليل الذي يحتوي على بروتوكولات لضمان سلامة زوار الفنادق في الأردن ومساعدة انتعاش القطاع.

ومن خلال هذا الدليل تسعى الجمعية إلى إيجاد حل مناسب للتغلب على الأضرار الشديدة التي لحقت بقطاع الضيافة بسبب الوباء والتركيز على الحفاظ على سلامة وأمن زوار الفنادق، والذي يجب أن ينعكس إيجابا في تعزيز السياحة الداخلية وتشجيعها.

وأضاف :" ولتحقيق كل ذلك وضعنا إرشادات وإجراءات تكميلية يجب اعتمادها بالإضافة إلى المعايير التي طبقتها الفنادق أصلاً".