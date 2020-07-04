شكرا لقرائتكم خبر عن بدء امتحانات طلاب الفرق النهائية بآداب حلوان.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت قبل قليل امتحانات طلاب الفرق النهائية بجامعة حلوان حيث انطلقت امتحانات كلية الآداب داخل قاعة الامتحانات بالحرم الجامعى وسط تطبيق إجراءات الوقاية والتباعد الاجتماعى للوقاية من فيروس كورونا داخل اللجنة حيث تم وضع مقاعد الطلاب على بعد أكثر من متر ونصف بين الطالب وزميله .

وأجرى الدكتور ماجد فهمى نجم رئيس جامعة حلوان جولة تفقدية داخل قاعة الامتحانات برفقته الدكتور حسام رفاعى نائب رئيس جامعة حلوان لشئون التعليم والطلاب وعمداء الكليات لمتابعة انتظام العملية الامتحانية والوقوف على تطبيق إجراءات الوقاية من فيروس كورونا داخل اللجان، وفى نفس السياق ارتدى الطلاب الممتحنين الكمامات ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا.

قال الدكتور حسام رفاعى نائب رئيس جامعة حلوان، أن عدد الطلاب بالفرق النهائية المعتذرين عن أداء امتحانات الفصل الدراسى الثانى من طلاب الفرق النهائية بلغ حوالى 60 طالب حتى الآن من اجمالى عدد طلاب الفرق النهائية البالغ عددهم أكثر من 37 الف طالب بمختلف كليات الجامعة .

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وأضاف الدكتور حسام رفاعى فى تصريح لـ"الخليج 365"، أن الجامعة عملت على تطبيق كافة إجراءات الوقاية من فيروس كورونا بالإضافة إلى تعليق لافتات إرشادية بالتعليمات والضوابط المتبعة داخل الجامعة لتنظيم عمليات دخول الطلاب .

وذكر نائب رئيس جامعة حلوان انطلقت اليوم السبت امتحانات الفرق النهائية بجامعة حلوان بكليات الآداب والحاسبات والتربية داخل الحرم الجامعى ، بالإضافة إلى كليات هندسة المطرية وتجارة وتربية رياضية بنات الجزيرة واقتصاد منزلى وهندسة حلوان خارج الحرم الجامعى .