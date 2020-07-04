شكرا لقرائتكم خبر عن الموارد البشرية بالكهرباء تعقد ندوات توعية "أون لاين" للمواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق المهندس جابر دسوقى رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة لكهرباء مصر على مذكرة المحاسب عبد المحسن خلف عضو مجلس الإدارة المتفرغ للموارد البشرية والتدريب والشئون الإدارية على قيام مركز إعداد القادة بتقديم ندوات تثقيفية مجانية "أون لاين "، وذلك في اطار حرص مركز إعداد القادة على المشاركة المجتمعية .

وأكدت الشركة، أن هذه الندوات تعتبر خدمة مجانية يقدمها المركز لمتابعيه داخل وخارج قطاع الكهرباء وستصدر لكل مشارك شهادة حضور الكترونية معتمدة من الشركة القابضة لكهرباء مصر - مركز إعداد القادة ، وتقدم الخدمة أيام الجمعة من كل أسبوع و لمدة ساعة تتضمن المناقشة و تلقى أسئلة المشاركين حيث يمكنك الإشتراك فى الندوة من اى مكان باستخدام جهاز كمبيوتر او لاب توب او حتى عن طريق الموبايل مما يتيح لك التفاعل مع المحاضر صوت و صورة و كتابة .

وسيكون الاستعلام عن التفاصيل الخاصة بموضوعات الندوات و التسجيل للحضور على الصفحة الرسمية لمركز إعداد القادة من خلال بوست مخصص سيتم تثبيته لهذا الغرض سيتم نشره خلال الأيام القادمة علما بأن التسجيل سيكون لعدد محدود وطبقا لأولوية الحجز في البوست عن طريق كومنت به اسم المشارك ورقم تليفونه على الواتس لإضافته على جروب الواتس الذى سيخصص لذلك والأسم الذى ستتم كتابته في الكومنت هو الأسم الذى ستصدر به الشهادة .