شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الأطباء تنعى الشهيد رقم 99 بسبب كورونا الدكتور عصمت عبد المجيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعت النقابة العامة للأطباء الشهيد الدكتور عصمت عبد المجيد بهنسي شعلان مدير عام مستشفى معهد أمناء الشرطة، والذى توفي بمستشفى العزل باشمون بالمنوفية، سائلين الله أن يتغمده برحمته الواسعه وان يلهم أهله وزملائه الصبر والسلوان، مشيرة إلى أنه الشهيد رقم 99 من الأطباء.

وأوضحت النقابة فى بيان، أن الأعداد المذكورة للأطباء الذي تم توثيق بياناتهم حتي الان، ويتم التأكد من الوفاة بسبب اصابتهم بفيروس كورونا أثناء العمل، والاتصال بأهلهم للتأكد من خبر الوفاة، والاستئذان في نشر النعي.

نعت النقابة العامة للأطباء الشهيد الدكتور محمود البطل استشاري طب النساء والتوليد بمستشفي مغاغة بالمنيا، والذي توفي في عزل مستشفي ملوي إثر إصابته بڤيروس كوفيد19، موجهة خالص العزاء لأسرته الكريمة ولكل زملائه، سائلين الله أن يتغمده برحمته الواسعه وأن يلهم أهله وزملاءه الصبر والسلوان.

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وكان الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، قد قال إن عدد الإصابات بين الأطباء بفيروس كورونا، والتى تمكنت النقابة من رصدها تعدت الـ3 آلاف إصابة، فيما بلغ عدد شهداء الأطباء 114 طبيبا، مشيرا إلى أن نسبة الوفيات بين الأطباء تتراوح بين 5 إلى 7%.

وأوضح الزيات، أن الإحصائيات الخاصة بأعداد الإصابات والشهداء بين الأطباء يتم رصدها من خلال فريق من أعضاء النقابة العامة للأطباء والنقابات الفرعية، حيث يتم التواصل من خلالهم بالأطباء المصابين وأسر الشهداء حتى يتم التأكد من المعلومات قبل الإعلان عنها.