شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا التنمية المحلية والاسكان يصلان محافظة دمياط لتفقد المشروعات التنموية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، إلي محافظة دمياط في مستهل جولة يرافقها خلالها الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لتفقد بعض المشروعات التنموية بحضور الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ومشاركة قيادات الوزارتين والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

وبدأ وزيرا التنمية المحلية والاسكان الزيارة بتفقد موقع مجزر دمياط ( أحد المجازر اللوجيستية ) ضمن خطة إنشاء المجازر الجديدة والتي تمولها وزارة التنمية المحلية وتبلغ التكلفة الإجمالية لإنشاء المجزر حوالي 160 مليون جنيه ، ومن المقرر ان يتم إقامة مجزر متكامل ومنطقة تصنيع استثماري ومحطة تدوير ومعالجة ومحجر صحي بالإضافة إلي محطة معالجة صرف علي مساحة ٤٨ ألف متر مربع علي الطريق الدولي الساحلي وجاري التنفيذ من خلال الجهاز المركزي للتعمير التابع لوزارة الاسكان .

ومن المقرر أن يقوم الوزراء بتفقد محطة معالجة صرف صحي وصناعي بشطا والتي من المقرر أن تخدم حوالي 150 ألف مواطن بالمحافظة ، وتتكون من محطتي معاجلة ثلاثية بطاقة 1000 م مكعب يوم وثنائية بطاقة 25000 م مكعب يوم .

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كما سيتم تفقد توسعات محطة مياه الصرف الصحي برأس البر حيث سيتم رفع طاقة المحطة من 50 إلي 75 ألف متر مكعب يومي ، وتخدم المحطة حوالي 500 ألف نسمة بالإضافة الي المصطافين برأس البر خلال فصل الصيف .

كما سيقوم شعراوي والجزار أيضاً بتفقد سوق 51 برأس البر والذي يحتوي علي 26 محل علي مساحة 775 متر ، ويعقب ذلك تفقد عمارات شمال وجنوب قرية الصيادين برأس البر والتي تتكون من 220 وحدة سكنية .

ويختتم وزيرا التنمية المحلية والاسكان الجولة بتفقد السوق الحضاري بشارع 33 برأس البر علي مساحة 3500 متر مربع ويتكون من 192 محل