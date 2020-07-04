شكرا لقرائتكم خبر عن منظومة الشكاوى الحكومية تستقبل 21812 شكوى واستغاثة خلال شهر يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريراً من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة تابع من خلاله الجهود التي قامت بها المنظومة في التعامل مع شكاوى وإستغاثات المواطنين الطبية من جميع محافظات الجمهورية خلال شهر يونيو2020.

وأشاد الدكتور مصطفى مدبولى بالتنسيق الذى يتم بين مسئولى منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، ومسئولى وزارتى الصحة والسكان والتعليم العالى والبحث العلمى، لخدمة المواطنين المصابين بفيروس كورونا، وهو ما أدى إلى تراجع حدة الشكاوى، موجها الشكر، فى الوقت نفسه، لجموع الأطقم الطبية، التى تبذل قصارى جهدها لتقديم الخدمات الطبية لأهالينا المصابين فى ظل هذه الجائحة التى تصيب دول العالم المختلفة.

وفي مستهل التقرير، أكد الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، أن المنظومة حريصة كل الحرص على تنفيذ تعليمات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بالمساعدة في تلقى بلاغات المواطنين واستفساراتهم حول فيروس كورونا المستجد، بالتنسيق مع مسئولي وزارة الصحة، ووزارة التعليم العالي، وأهمية التنسيق بين غرفة العمليات المركزية بوزارة الصحة، وغرف العمليات بالمحافظات والمستشفيات الجامعية بما يُسهم في سرعة التواصل مع المواطنين وخدمة المرضى، والرد على كافة الاستفسارات، وكذا توجيهه بسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين وإعطاء الأولوية للشكاوى المرتبطة بالنواحي الطبية وصحة المواطن.

ولفت مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة في تقريره إلى أن المنظومة استقبلت ورصدت 21812 شكوى وطلبا واستغاثة واستفسارا تتعلق بالنواحي الطبية خلال شهر يونيو 2020، حيث تم فحصها ودراستها وتوجيهها للجهات المختصة ومتابعتها لاتخاذ اللازم بشأنها وكان من ضمنها عدد 17199 حالة لمواطنين من جميع المحافظات تتطلب تدخلاً طبيا سريعاً بمختلف التخصصات الطبية، منها ١٦٥٦٤ شكوى واستغاثة وبلاغ اشتباه الإصابة بفيروس كورونا المستجد وطلب إجراء الفحوصات الطبية من تحاليل وأشعات ومسحات، وشكاوى وطلبات بعض الإصابات المؤكدة لتوفير رعاية وعناية مركزة للعزل بالإضافة إلى علاج بعض الأمراض المزمنة لمصابى كورونا ومنها (قصور بوظائف الكبد - ضعف عضلة القلب - مناظير وغسيل كلى).

كما تضمنت 635 شكوى تطلبت تدخلاً سريعاً خلال الشهر في العديد من التخصصات الطبية الأخرى منها إجراء منظار المريء والمعدة والقنوات المرارية، وجراحات علاج تشوهات نتيجة عيوب خلقيه للأطفال، وعلاج مرضى أورام، وتوفير أسرة عناية مركزة وحضانات، وعلاج حروق وحوادث طرق وجراحات (المخ والأعصاب والعظام والأورام والقلب والصدر)، وتضمنت الجهود التنسيق مع المجالس الطبية المتخصصة لاستخراج قرارات علاج على نفقة الدولة، وقد لاقت هذه الحالات استجابات سريعة من القيادات المختصة بوزارة الصحة والسكان، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمى والمستشفيات الجامعية، وهيئة الإسعاف المصرية.

وفي تقريرها سلطت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء الضوء على أمثلة الحالات التي تم التعامل معها خلال الشهر، وفي مقدمتها استقبال استغاثة من مواطن بمحافظة القاهرة تعرضت أسرة شقيقه المكونة من خمسة أفراد لانفجار أنبوبة بوتاجاز مما أدى إلى إصابتهم بحروق متفاوتة الدرجة ما بين 80 -90% في جميع أنحاء الجسم، وتدهور شديد في مستوى الوعى وخلل في العلامات الحيوية ويحتاجون جميعهم إلى رعاية مركزة تخصص حروق، ومتواجدين بطوارئ القصر العيني ومتوافر سرير رعاية حروق واحد فقط، فتم التنسيق مع الدكتور محمود المتينى، رئيس جامعة عين شمس، والدكتور سامح عادل، مدير قسم رعاية الحروق بمستشفى الدمرداش، حيث تم توفير عدد 2 سرير رعاية حروق، كما تم التنسيق مع الدكتور حسين أبو الغيط، عميد كلية طب الأزهر وتوفير سرير رعاية لحالة، والتنسيق مع الدكتور احمد رزق، مدير مستشفى السلام التخصصي وتوفير سرير رعاية لحالة، وتم التنسيق مع السيد محمد عبد السلام، مدير عام غرف العمليات بهيئة الإسعاف المصرية لنقل الحالات للمستشفيات الثلاث سابقة الذكر، وتم تسكينهم جميعاً وتقديم الخدمات العلاجية والطبية لاستقرار حالتهم الصحية.

وتم استقبال استغاثة من مواطن بمحافظة القاهرة تعانى زوجته، عمرها 46 عاماً، من قيء مستمر وارتفاع بنسبة الصفراء بالدم وتحتاج إلى إجراء منظار بالقناة المرارية بصفة عاجلة بالإضافة للاشتباه بإصابتها بفيروس كورونا المستجد وهى متواجدة بإحدى المستشفيات غير المتوفر بها التخصص، ويحتاج نقلها إلى مستشفى حكومي متخصص. فتم التنسيق مع الدكتور سامح عشماوي، القائم بأعمال رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور محمد حسانى، مساعد وزير الصحة لشؤون مشروعات ومبادرات الصحة العامة، ورئيس غرفة العمليات المركزية لكورونا بوزارة الصحة، وهيئة الإسعاف لنقل وحجز المريضة بمستشفى معهد الكبد للعزل وإجراء التدخل الجراحي (منظار القناة المرارية) وتقديم الخدمات العلاجية طبقا لبروتوكول العلاج لاستقرار الحالة الصحية.

كما تم استقبال استغاثة من مواطن بمحافظة القاهرة تعانى نجلته عمرها سنة ونصف من نزيف بالمخ وكسر بقاع الجمجمة وكسور متعددة فى الضلوع نتيجة السقوط من علو، وفقدان الوعى وخلل فى العلامات الحيوية لأعضاء الجسم، وتحتاج إلى تدخل جراحي عاجل لوقف النزيف ومتواجدة بطوارئ احدى المستشفيات الحكومية غير المتوفر بها التخصص ويحتاج نقلها إلى مستشفى حكومي متخصص. فتم التنسيق مع الدكتور ايمن صالح، مدير عام المستشفيات بجامعة عين شمس، والدكتور طارق يوسف، مدير طوارئ مستشفى الدمرداش، وهيئة الإسعاف لنقل وحجز الطفلة وعمل الفحوصات والتحاليل اللازمة لعمل التدخل الجراحي، لوقف النزيف وتقديم الخدمات الطبية والعلاجية اللازمة لاستقرار الحالة الصحية.

كذا تم استقبال استغاثة من مواطنة بمحافظة الشرقية يعانى والدها، عمره 59 عاماً، من الإصابة بفيروس كورونا المستجد بعد التأكد من إيجابية المسحة والتحاليل والفحوصات الطبية بالإضافة إلى وجود أمراض مزمنة ( سكر- وقلب ) وكان قد قام بإجراء تدخل جراحي بالقلب ( تغيير صمام ميترالى ) وهو متواجد بالعزل المنزلي وبعد زيادة حدة الاعراض يحتاج إلى رعاية مركزة مجهزة بجهاز تنفس صناعي بمستشفى حكومي عزل. فتم التنسيق مع الدكتور ياسر السويدى، مدير غرفة العمليات الطبية بمحافظة الشرقية وهيئة الإسعاف، لنقل وحجز المريض بمستشفى بلبيس المركزي، وتقديم الخدمات الطبية والعلاجية لاستقرار حالته الصحية.

واستقبلت المنظومة استغاثة من مواطن بمحافظة أسوان يعانى شقيقه، عمره 45 عاماً، من كسر بقاع الجمجمة ونزيف بالمخ وتدهور بدرجة الوعى وقصور بوظائف الكلى والكبد وخلل فى العلامات الحيوية لأعضاء الجسم إثر حادث سير ومتواجد بطوارئ احدى المستشفيات الحكومية، غير متوفر بها التخصص، ويحتاج نقله إلى مستشفى حكومي متخصص. فتم التنسيق مع الدكتور احمد غلاب، رئيس جامعة أسوان، والدكتور أشرف معبد، مدير إدارة المستشفيات بالجامعة، وهيئة الإسعاف لنقل وحجز المريض بمستشفى أسوان الجامعي بالرعاية المركزة، وتقديم الخدمات الطبية والعلاجية لاستقرار الحالة الصحية.

كما استقبلت المنظومة استغاثة من مواطن بمحافظة الأقصر يعاني شقيقه، عمره 34 عاماً، من أعراض اشتباه إصابته بمرض فيروس كورونا وهو متواجد بالمنزل ويحتاج نقله إلى مستشفى حكومي للكشف وعمل الفحوصات الطبية. فتم التنسيق مع الدكتور محمد الرملي، مدير مستشفى حميات الأقصر، وهيئة الإسعاف لنقله وحجزه وعمل الفحوصات والتحاليل التي أوضحت إيجابية الإصابة بفيروس كورونا، وتم تنفيذ بروتوكول العلاج، وتقديم الخدمات الطبية اللازمة لاستقرار الحالة الصحية.

ولفت التقرير الوارد من الدكتور طارق الرفاعى، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، إلى أنه تم استقبال استغاثة من مواطن بمحافظة المنيا يعانى والده، عمره 71 عاماً، من الإصابة بفيروس كورونا المستجد بعد التأكد من إيجابية التحاليل والفحوصات الطبية، وانخفاض حاد في مستوى نسبة تشبع هيموجلوبين الدم بالأكسجين، وارتفاع بدرجة الحرارة، والتهاب رئوي حاد، ومتواجد بطوارئ احدى المستشفيات الحكومية غير المتوفر بها رعاية عزل مجهزة، ويحتاج نقله إلى مستشفى رعاية عزل مجهزة بجهاز تنفس صناعي. فتم التنسيق مع الدكتور عاصم محمد من فريق غرفة العمليات الطبية بمحافظة المنيا، وهيئة الإسعاف لنقل وحجز المريض بوحدة الرعاية المركزة بمستشفى مطاي المركزي للعزل، وتنفيذ بروتوكول العلاج وتقديم الخدمات الطبية اللازمة لاستقرار الحالة الصحية.

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واستقبلت المنظومة استغاثة من مواطن بمحافظة المنوفية، يعانى شقيقه، عمره 55 عاماً، من سرطان بالرئة ومصاب بفيروس كورونا المستجد، بعد التأكد من التحاليل والفحوصات الطبية ومتواجد بالمنزل ويحتاج نقله إلى رعاية مركزة مجهزة بمستشفى حكومي عزل. فتم التنسيق مع الدكتور محمد العسكرى، مدير غرفة العمليات الطبية بمحافظة المنوفية، وقطاع الطب الوقائي، وهيئة الإسعاف لنقل وحجز المريض بالرعاية المركزة المجهزة بجهاز تنفس صناعي بمستشفى شبين الكوم التعليمى، وتقديم الخدمات الطبية والعلاجية اللازمة لاستقرار الحالة الصحية.

كما تم استقبال استغاثة من مواطن بمحافظة القليوبية يُعانى شقيقه، عمره 38 عاماً، من اصابته بمرض فيروس كورونا المستجد وتم التأكد من إيجابية التحاليل والمسحة الطبية بمستشفى شبرا العام، وهو متواجد بالعزل المنزلي وبالمتابعة للحالة تبين زيادة حدة الأعراض ويحتاج نقله إلى مستشفى حكومي للعزل. فتم التنسيق مع الدكتور وحيد الشال، مدير مستشفى الخازنداره، وهيئة الإسعاف لنقله وحجزه بالمستشفى، وتقديم بروتوكول العلاج والخدمات الطبية اللازمة لاستقرار حالته الصحية.

كذلك استقبلت المنظومة استغاثة من مواطن بمحافظة الشرقية يُعانى نجل شقيقه، عمره 12 عاماً، من تعرضه لحادث أدى إلى جرح عميق باليد اليسرى وتهتك بالجلد واطراف الأصابع اثر حادث سير ويحتاج إلى تدخل جراحي دقيق متخصص عاجل وهو متواجد بطوارئ احدى المستشفيات غير متوفر بها التخصص ويحتاج نقله إلى احدى المستشفيات المتخصصة. فتم التنسيق مع الدكتور عبد السلام عيد، عميد كلية طب الزقازيق، والدكتور وليد ندى، القائم بأعمال المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة الزقازيق، وهيئة الإسعاف لنقل وحجز المريض بمستشفى الزقازيق الجامعي، وإجراء التدخل الجراحي المطلوب وتقديم الخدمات الطبية والعلاجية اللازمة.

واستقبلت المنظومة استغاثة من مواطن بمحافظة الجيزة يعانى نجله عمره 40 يوما، من صعوبة بالتنفس من الدرجة الرابعة نتيجة ولادته دون اكتمال الرئة ويحتاج إلى رعاية أطفال بجهاز تنفس صناعي، نتيجة انخفاض مستوى نسبة تشبع هيموجلوبين الدم بالأكسجين وهو متواجد بطوارئ احدى المستشفيات غير المتوفر بها سرير رعاية أطفال. فتم التنسيق مع الدكتور ياسر فوزى، مدير مستشفى أطفال مصر للتامين الصحى، وهيئة الإسعاف لنقل وحجز الطفل برعاية الأطفال المجهزة بجهاز تنفس صناعي بالمستشفى، وتقديم الخدمات الطبية لاستقرار حالة الطفل.

كما تم استقبال استغاثة من مواطن بمحافظة القاهرة يُعانى عمه عمره، 42 عاماً، من اشتباه أصابته بمرض فيروس كورونا المستجد والتهاب رئوي حاد وانخفاض بمستوى الأكسجين بالدم بالإضافة إلى إصابته بقرحة بالمعدة أدت إلى قيء دموي مستمر ويحتاج إلى تدخل عاجل لإجراء منظار طوارئ للمعدة والمريء لوقف النزيف، وهو متواجد بطوارئ احدى المستشفيات الحكومية غير المتوفر بها التخصص، ويحتاج نقله إلى مستشفى حكومي متخصص. فتم التنسيق مع الدكتورة ضياء دميان، مدير قطاع الطب الوقائي بمحافظة القاهرة، والدكتور احمد عبد العزيز، مدير مستشفى احمد ماهر التعليمي، وهيئة الإسعاف لنقل وحجز المريض بعد عمل الفحوصات والتحاليل التي أكدت نتائجها إيجابية الإصابة بفيروس كورونا، فتم عمل المنظار لوقف النزيف وتقديم البروتوكول العلاجي الخاص بمرضى فيروس كورونا لاستقرار الحالة الصحية.

واستقبلت المنظومة استغاثة من مواطن بمحافظة المنوفية تُعانى والدته، عمرها 65 عاماً، من أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد بعد التأكد من إيجابية نتائج المسحة والفحوصات والتحاليل الطبية، وهى متواجدة بإحدى المستشفيات الحكومية للعزل بقسم داخلي وغير متوفر مكان بالرعاية المركزة بالمستشفى المتواجدة بها المريضة، وتحتاج نقلها إلى رعاية مركزة عزل مجهزة بجهاز تنفس صناعي نظراً لانخفاض مستوى نسبة تشبع هيموجلوبين الدم بالأكسجين. فتم التنسيق مع الدكتور نصر شوقي من فريق غرفة العمليات المركزية بوزارة الصحة، والدكتور نصيف حفناوى، مدير مديرية الصحة بمحافظة المنوفية، والدكتور محمد العسكرى، مدير غرفة العمليات الطبية بالمحافظة، وهيئة الإسعاف لنقل وحجز المريضة بالرعاية المركزة المجهزة بتنفس صناعي بمستشفى بركة السبع المركزي، وتقديم الخدمات الطبية والعلاجية لاستقرار الحالة الصحية.

وتم استقبال استغاثة من مواطن بمحافظة القاهرة يعانى شقيقه، عمره 65 عاماً، من إيجابية إصابته بمرض فيروس كورونا المستجد من خلال المسحة الطبية ويحتاج نقله إلى أي مستشفى حكومي للعزل. فتم التنسيق مع الدكتور ناجى شكري من فريق غرفة 105، والدكتور محيى الدين السيد من فريق غرفة العمليات المركزية بوزارة الصحة، والدكتور رامي عادل، مدير مستشفى العجوزة، وهيئة الإسعاف لنقله وحجزه بمستشفى العجوزة وتقديم الخدمة الطبية ووضعه تحت بروتوكول العلاج المناسب لاستقرار حالته الصحية.

وكذا تم استقبال استغاثه من مواطن بمحافظة الجيزة تُعانى والدته، عمرها 58 عاماً، من أعراض اشتباه إصابتها بمرض فيروس كورونا وهى متواجدة بالمنزل ويحتاج نقلها إلى مستشفى للكشف الطبي وعمل الفحوصات والتحاليل والمسحة الطبية. فتم التنسيق مع الدكتور خالد زكى، مدير طوارئ مستشفى أم المصريين من خلال الدكتور محمد الصدفى، مدير غرفة العمليات الطبية بمحافظة الجيزة، وهيئة الإسعاف لنقلها وحجزها بالمستشفى وعمل المسحة الطبية التي أكدت إيجابية الإصابة بالفيروس، كما تم تقديم الخدمات الطبية وتقديم بروتوكول العلاج اللازم لاستقرار الحالة الصحية.

واستقبلت المنظومة استغاثة من مواطن بمحافظة القاهرة يعانى نجله عمره 3 سنوات من كسور بالفك والكتف والساق وكسور متعددة بباقي أجزاء الجسم، وتدهور بدرجة الوعى وخلل في العلامات الحيوية لأعضاء الجسم نتيجة سقوطه من علو، ومتواجد بإحدى المستشفيات الخاصة وغير قادر على تدبير النفقات ويحتاج نقله إلى مستشفى حكومي متخصص. فتم التنسيق مع الدكتور ياسر فوزى، مدير مستشفى أطفال مصر للتأمين الصحي، وهيئة الإسعاف لنقل وحجز الطفل بالرعاية المركزة وتقديم الخدمات العلاجية والطبية لاستقرار حالة الطفل.

وتم استقبال استغاثة من مواطن بمحافظة الجيزة يُعانى نجل شقيقه عمره 31 عاماً من كسر بأصابع اليد وقطع بالأوتار اثر تعرضه لحادث سير، ومتواجد بإحدى طوارئ مستشفى خاص وغير قادر على دفع النفقات ويحتاج نقله إلى مستشفى حكومي متخصص. فتم التنسيق مع الدكتور ايمن خلاف، مدير مستشفى الهلال الأحمر، وعُرض المريض على لجنة استشاريين وتم استخراج قرار علاجي على نفقة الدولة وإجراء التدخل الجراحي بنجاح، وتقديم الخدمات العلاجية والطبية اللازمة لاستقرار الحالة الصحية.

ورصدت المنظومة استغاثة على مواقع التواصل الاجتماعي لمواطن بمحافظة القاهرة يعانى نجله عمره يومان من عيوب خلقيه (ولادة الطفل بدون فتحة شرج) ويحتاج إلى إجراء تدخل جراحي عاجل ومتواجد بإحدى المستشفيات الخاصة وغير قادر على تدبير النفقات، ويحتاج نقله إلى مستشفى حكومي متخصص. فتم التنسيق مع الدكتور ايمن صالح، مدير عام مستشفيات جامعة عين شمس، وهيئة الإسعاف لنقل وحجز الطفل بمستشفى أطفال جامعة عين شمس وإجراء التدخل الجراحي وتسكينه بالحضانة، وتقديم الخدمات العلاجية والطبية لاستقرار حالته.

ومن بين الحالات التي تم استقبالها استغاثة من مواطن بمحافظة القليوبية تُعانى والدته، عمرها 62 عاماً، من أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد بعد التأكد من إيجابية نتائج المسحة والتحاليل والفحوصات الطبية، وهى متواجدة بالعزل المنزلي، وانها تعانى من زيادة حدة الأعراض وانخفاض مستوى نسبة تشبع هيموجلوبين الدم بالأكسجين وتحتاج حجزها في رعاية عزل مجهزة بجهاز تنفس صناعي. فتم التنسيق مع غرفة العمليات المركزية، وقطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، وهيئة الإسعاف لنقل وحجز المريضة بمستشفى معهد الكبد بالرعاية المركزة، وتقديم الخدمات الطبية والعلاجية لاستقرار الحالة الصحية.