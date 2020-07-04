شكرا لقرائتكم خبر عن فيروس كورونا الجديد.. أكثر عدوى وأقل شراسة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
قالت شبكة "سى إن إن " الأمريكية، إن دراسة عالمية وجدت دليلا قويا على أن شكلا جديدا من فيروس كورونا ينتشر فى الولايات المتحدة وأوروبا، وأن التحور الجديد يجعل الفيروس أكثر احتمالا فى إصابة الناس، لكنه لا يجعلهم أكثر مرضا مما كان عليه الوضع فى بداية انتشار الفيروس، بحسب ما قال فريق دولى من الباحثين.
في هذا الفيديو، نتعرف على تفاصيل النسخة الجديدة من فيروس كورونا، وكيفية تأثيرها على طريقة حرب البشرية ضد الوباء.
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