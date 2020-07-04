شكرا لقرائتكم خبر عن الوطنية للانتخابات تشدد على اتباع الإجراءات الاحترازية خلال مؤتمر اليوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شددت الهيئة الوطنية للانتخابات على اتباع الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات و التباعد الاجتماعى ، خلال المؤتمر الصحفى الذى ستعقده عصر اليوم السبت للإعلان عن دعوة الناخبين للاقتراع فى انتخابات مجلس الشيوخ وفتح باب الترشح ، والجدول الزمنى للعملية الانتخابية.
واكدت الهيئة فى بيان منذ قليل ، أنه لن يسمح بدخول القاعه لمن يخالف ذلك والالتزام بالمقاعد المخصصة اعمالا لقواعد التباعد الاجتماعي.
وتعقد الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسه المستشار لاشين ابراهيم مؤتمرا صحفيًا بمقر هيئه الاستعلامات اليوم السبت الساعه الثالثه عصرًا للإعلان عن مواعيد فتح باب الترشح لعضوية مجلس الشيوخ وميعاد دعوه الناخبين للإدلاء بأصواتهم داخل وخارج مصر وكذلك الجدول الزمني للعمليه الانتخابية.
وقال البيان: وتهيب الهيئة الوطنية للانتخابات كافه الحضور وكافه الإعلاميين والصحفيين الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية المتبعة، وارتداء الكمامات، ولن يسمح بدخول القاعه لمن يخالف ذلك والالتزام بالمقاعد المخصصة، إعمالا لقواعد التباعد الاجتماعى.
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