شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة حلوان: أتوبيسات لنقل ذوى الاحتياجات الخاصة للجان امتحاناتهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، أن استعدادات الجامعة لاستقبال امتحانات الفرق النهائية بدأت منذ أسبوعين بالتعاون مع حميع إدارات الجامعة.

وأوضح رئيس جامعة حلوان، خلال تصريحات لبرنامج "صباح الخير يا مصر"، أن أولوية الجامعة كانت ترتكز على تنسيق عملية تدفق الطلاب من الثلاث البوابات الرئيسية للجامعة، مشيرًا إلى أن جامعة حلوان حددت كل بوابة لدخول عدد من الطلاب.

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ولفت إلى أن الجامعة خصصت اتوبيسات لنقل ذوى الاحتياجات الخاصة للكليات الخاصة بهم -لجان امتحاناتهم- ، مؤكدًا أن الإجراءات الاحترازية تطبق بكل حذافيرها بدءا من ارتداء الكمامة الطبية مرورا بتعقيم الأيدى بمجرد دخول الطلبة.

وأكد على تواجد الفرق الطبية على كل البوابات لقياس درجة الحرارة للطلبة بمجرد دخولهم البوابات.