شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار بالصحة العالمية: إنتاج لقاح كورونا يحتاج 6 أشهر وتوزيعه عامين ونصف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور عادل البلبيسي، مستشار الأوبئة بشبكة الشرق الأوسط للصحة المجتمعية، أن إنتاج اللقاح يحتاج على الأقل لـ6 أشهر، وتوزيعه - حتى يصل إلى جميع أنحاء العالم - يحتاج إلى فترة أطول من عام أو عامين ونصف، موضحا أنه من الضرورى أن يكون هناك تعاون بين دول العالم في هذا الصدد.

وأضاف "البلبيسي" خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه حتى لو استطاع العالم إنتاج اللقاحات للوقاية من كورونا أو التوصل للقاح من الممكن أن يكون أمن وفعال، إلا أن إنتاج لقاح على مستوى العالم بتلك الكميات صعب جدا أن يصل إلى العالم فى أقل من عامين.

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وأوضح أن أى دولة أو أى شركة أن تنتج لقاحات بكميات كبير، ولكن فى حالة تعاون كل دول العالم مع بعضها البعض فمن الممكن إنتاج كميات فى غضون أشهر معدودة وليست خلال أعوام.

وأكد أن هناك تعاون لإنتاج لقاحات ولكنه ليس التعاون المطلوب، حيث يجب أن يكون هناك تعاون بين العلماء والمختبرات بين الدول، لافتا إلى أنه خلال تلك الفترة أستطاع العالم أن بعرف جميع الأمور عن الفيروس، مشيرًا إلى أن منظمة الصحة العالمية لم تثبت حتى الآن أى فعالية للقاح للوقاية من كورونا.