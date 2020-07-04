شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد: دفعة العربات الروسية الجديدة تصل الإسكندرية نهاية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت مصادر مسئولة بالسكة الحديد أنه متوقع وصول الدفعة الثانية من العربات الروسية الجديدة إلى ميناء الإسكندرية نهاية الأسبوع الجارى، حيث تضم هذه الشحنة 10 عربات تم شحنها بحرا وتحركت من روسيا.

ونقلت هيئة السكة الحديد أول دفعة من العربات الروسية الجديدة وتضم ٢٢ عربة من ميناء الإسكندرية إلى ورش أبو غاطس بالقاهرة الخاصة بصيانة وتجهيز العربات، وتستعد لإدخالها لإدخالها الخدمة .

وتواصل السكة الحديد تجربة العربة النموذج التى وصلت منذ أسابيع من خلال تشغيلها بدون ركاب على خطوط السكة الحديد للتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات تمهيدا لتشغيل أول دفعة عربات فى نقل الركاب خلال يوليو المقبل.

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وتكلفة العربات الـ 1300 تصل إلى 1.065 مليار يورو ويتم تمويلها فى صورة قرض ميسر، وتم إنهاء إجراءات تفعيله والاستجابة لمطالب بنك اكزيم المجرى الممول لتكلفة الصفقة الأكبر في تاريخ السكة الحديد بالاشتراك مع بنك اكزيم الروسى .

والاتفاق مع التحالف الروسى المجرى الذى تقوده شركة ترانسماش هولدينج يشمل توريد العربات الـ 1300 بالكامل خلال 40 شهر من تاريخ تفعيل التعاقد الموقع، ويضم التعاقد تصنيع وتوريد 800 عربة مكيفة، بينهم 500 درجة ثالثة مكيفة وهى خدمة جديدة يتم تقديمها للركاب لأول مرة فى تاريخ سكك حديد مصر، و180 درجة ثانية مكيفة و90 عربةدرجة أولى مكيفة و30 عربة بوفيه مكيفة، بالإضافة إلى 500 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية "مميزة".