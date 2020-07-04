شكرا لقرائتكم خبر عن بدء التسجيل الإلكترونى لدورات التربية العسكربة لجميع طلاب جامعة القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت إدارة التربية العسكرية بجامعة القاهرة، عن فتح باب التسجيل الإلكترونى فى دوراتها الحالية على موقعها الالكترونى (https://mirtlaining.cu.edu.eg) لجميع طلاب الفرق الدراسية (أولى- ثانية- ثالثة - رابعة) بدءًا من يوم 2 يوليو وحتى تمام استكمال الأعداد المخصصة لكل دورة.

وبحسب بيان صادر عن جامعة القاهرة منذ قليل ، حددت إدارة التربية العسكرية، الموضوعات التى سيقدم فيها الطلاب ورقة بحثية وهي: دور الدولة والأجهزة المعنية لمجابهة فيروس كورونا المستجد، تأثير فيروس كورونا على الإقتصاد العالمى والمصري، دور المجتمع المدنى فى مجابهة فيروس كورونا، الأثر السلبى للشائعات خلال إدارة الأزمة وأسلوب مجابهتها، حرب الجيل الرابع – شبكة الانترنت ومخاطر مواقع التواصل الإجتماعي، المخدرات وتأثيرها السلبى على الشباب وأسلوب الوقاية منها.

كما اتاحت إدارة التربية العسكرية، المادة العلمية على موقعها الإلكتروني، فضلًا عن إمكانية إرسال استفسارات الطلاب الخاصة بالتربية العسكرية عن طريق الموقع الالكتروني، وسيقوم الطلاب بالتسجيل الكترونيًا عبر الموقع وتحميل استمارة التسجيل وملئها بالبيانات الناقصة، وإرسال صورة بطاقة الرقم القومي، وصورة كارنية العام الدراسى الحالى أو إثبات قيد أو إذن دفع، وعدد 2 صورة شخصية مقاس 4×6.

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وكانت جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت أطلقت موقعًا إلكترونيًا خاصًا بالتقدم الإلكترونى للتربية العسكرية تسهيلًا على الطلاب فى تأدية الخدمة كونها ضرورة إلزامية للتخرج، وذلك فى إطار خطة التحول الرقمى بجامعة القاهرة واستعدادات الجامعة لمواجهة الوضع الحالى الخاص بفيروس كورونا المستجد.

ويشمل الموقع الإلكترونى للتربية العسكرية خدمة التسجيل الإلكترونى للطلاب فى الدورات المتاحة فى التربية العسكرية، وإمكانية معرفة كافة المعلومات والإرشادات الخاصة بالأبحاث المطلوبة وكيفية كتابتها وآلية تسليمها، وطباعة استمارة التسجيل الخاصة بالطالب والتى تم استكمالها من خلال البيانات المسجلة للطالب فى قاعدة البيانات المركزية بالجامعة.

ويتيح الموقع لإدارة التربية العسكرية لوحة التحكم والتى تظهر إجمالى عدد الدورات المتاحة وعدد الطلاب المسجلين بجميع الدورات، كما يسمح بإمكانية إضافة التعليمات والإرشادات الخاصة بالتربية العسكرية، ورفع المحاضرات إلكترونيًا وإتاحتها للطلاب، ومراجعة الطلاب الملتحقين بكل دورة تدريبية مع إمكانية الحذف، وفتح وإغلاق فترات الدورات الخاصة بالتربية العسكرية، بالإضافة إلى إمكانية تسجيل ونتيجة التربية العسكرية للطلاب المقيدين بالدورات التدريبية، مع إمكانية إصدار نتيجة التربية العسكرية مجمعة لطلاب كل كلية على حدى وإصدار استمارات النجاح الخاصة بكل طالب على حدى.