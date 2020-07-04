شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة حلوان: دخول طلاب الفرق النهائية على مراحل لمنع الزحام.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور ماجد فهمى نجم رئيس جامعة حلوان، إن الجامعة راعت فى وضع جداول امتحانات الفرق النهائية، فرق التوقيت الزمنى بين دخول الطلاب، وذلك تجنبا لمنع وجود أى تكدسات أو زحام أمام بوابة الجامعة، بالإضافة إلى تخصيص أكثر من بوابة للدخول. واضاف الدكتور ماجد فهمي فى تصريح خاص لـ"الخليج 365" أن كلية التربية تمتحن الساعة التاسعة والنصف صباحا، يليها كلية الحاسبات فى تمام الساعة الحادية عشر، ثم كلية الآداب الساعة الواحدة، وذلك لتجنب وجود أى زحام على مداخل الحرم الجامعى.

وأشار الدكتور ماجد فهمى نجم إلى أن الجامعة تطبق كافة إجراءات الوقاية من فيروس كورونا بداية من دخول الطالب الجامعة، حيث يخضع للكشف بمقياس الحرارة والتأكد من ارتداء الكمامة، بالإضافة إلى تواجد فريق كامل من الإدارة الطبية بالجامعة للتدخل حال وجود طوارئ .



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