شكرا لقرائتكم خبر عن ترقبوا .. الكرة الأرضية فى أبعد مسافة من الشمس اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصل الكرة الأرضية اليوم السبت 4 يوليو 2020 إلى أبعد نقطة " الأوج " في مدارها حول الشمس هذه العام عند الساعة (11:35 صباحاً بتوقيت جرينتش)، ومن المفارقات أن الأرض تقع في أبعد مسافة من الشمس في منتصف فصل الصيف بالنصف الشمالي وهذا يخبرنا بأن المسافة من الشمس ليست السبب في حدوث الفصول الأربعة.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، إن الكرة الارضية تتحرك في مدار دائري الشكل تقريباً حول الشمس، لذلك فإن المسافة بين الأرض والشمس لا تتغير كثيراً ، فالأرض الآن على مسافة حوالي 5 مليون كيلومتر أبعد من الشمس مما ستكون عليه بعد ستة اشهر من الآن ، هذا بالمقارنة بمتوسط المسافة من الشمس البالغ حوالي 150 مليون كيلومتر .

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وتابع التقرير: وهذه السنه ستكون الارض في أبعد نقطة من الشمس على مسافة 152,095,295 كيلومتر مقارنه بالعام الماضي عندما وقعت الأرض في "الاوج" في الرابع من يوليو حيث كانت ابعد قليلا على مسافة 152,104,285 كيلومتر.

من ناحية أخرى يرجع سبب حدوث الفصول الأربعة لميلان محور دوران الأرض البالغ 23,4 درجة ، فنحن الآن نعيش فصل الصيف بسبب أن الأرض في موقع من مدارها حيث النصف الشمالي يميل معظمة باتجاه الشمس في حين أن النصف الجنوبي يميل بعيداً عن الشمس لذلك هناك فصل الشتاء.

برغم أن المسافة المتغيرة بين الأرض والشمس ليست السبب في حدوث الفصول إلا أنها تؤثر في طول مدتها ، فعندما تكون الأرض بعيدة عن الشمس " كما هو الآن" فإن الأرض تتحرك بشكل بطئ حول الشمس وهذا يجعل الصيف أطول الفصول في النصف الشمالي للأرض والشتاء أطول الفصول في النصف الجنوبي.