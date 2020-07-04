شكرا لقرائتكم خبر عن البيئة تعلن دليل إرشادى للرحلات بمحميات جنوب سيناء والبحر الأحمر فى زمن كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، عن إصدار الدليل الإرشادي الخاص بالرحلات البرية للمحميات الطبيعية بجنوب سيناء والبحر الأحمر خلال فترة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19 )، وذلك فى إطار توجه الدولة نحو التعايش مع الفيروس مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة للحد من انتشاره وخاصة فى ظل انخفاض معدلات الجائحة بهم .

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، فى بيان، أن الدليل يهدف إلى وضع الإجراءات المطلوبة لممارسة الانشطة او التعامل مع الغير اثناء التواجد بالمحمية مع الالتزام بالتباعد الاجتماعى بين الغرباء بالإضافة الى التزام الشركات السياحية بتوضيح كافة الاشتراطات للمشاركين بالرحلة والاجراءات الاحترازية الواجب اتخاذها .

كما أشارت وزيرة البيئة إلى أن الدليل يقدم الإجراءات التي يجب أن يتخذها القائمين على الرحلة من الشركات والافراد و منها التزام الشركات بوجود سجل يوضح اسماء القائمين على الرحلة والزوار والبرامج المخصصة للمحميات بالإضافة الى مراعاة كافة ضوابط التعقيم والتطهير للمركبات والاسطح مع الالتزام بارتداء المهمات الوقائية والتخلص منها فى اكياس مغلقة و يتم تطهيرها ونقلها الى الأماكن المخصصة لذلك عند انتهاء الرحلة .

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وأضافت أن الدليل يوضح ضرورة توفير كل زائر للأدوات الخاصة به ومهمات الوقاية والمستلزمات الشخصية لتوفير اقصى درجات الحماية ، كما يلتزم القائمين على الرحلات بالابلاغ عن اى حالات يثبت اصابتها بالفيروس من الزائرين او العاملين لاتخاذ اجراءات التطهير و التعقيم.

جديرا بالذكر ان محميات جنوب سيناء والبحر الاحمر تشمل محميات رأس محمد ، نبق ، سانت كاترين ، أبو جالوم ووادى الجمال.