شكرا لقرائتكم خبر عن صور .. رئيس جامعة حلوان يتابع عمليات دخول طلاب الفرق النهائية الجامعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى الدكتور ماجد فهمى نجم رئيس جامعة حلوان والدكتور حسام رفاعى نائب رئيس جامعة حلوان جولة تفقدية على مداخل الجامعة لمتابعة تدفق دخول طلاب الجامعة للحرم الجامعى وتطبيق إجراءات الوقاية .

قال الدكتور ماجد فهمى نجم رئيس جامعة حلوان ، إن الجامعة راعت فى وضع جداول امتحانات الفرق النهائية فرق التوقيت الزمنى بين دخول الطلاب وذلك تجنبا لمنع وجود أى تكدسات أو زحام أمام بوابة الجامعة .

واضاف الدكتور ماجد نجم فى تصريح خاص ل " الخليج 365 " أن كلية التربية تمتحن الساعة التاسعة ونصف صباح يليها كلية الحاسبات فى تمام الساعة العاشرة صباحا ثم كلية الآداب الساعة الحادية عشر وذلك لتجنب وجود أى زحام على مداخل الحرم الجامعى .

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وأشار الدكتور ماجد فهمى نجم إلى أن الجامعة تطبق كافة إجراءات الوقاية من فيروس كورونا بداية من دخول الطالب الجامعة حيث يخضع للكشف بمقياس الحرارة والتأكد من ارتداء الكمامة بالإضافة إلى تواجد فريق كامل من الإدارة الطبية بالجامعة للتدخل حال وجود طوارئ .

وذكر الدكتور ماجد فهمى نجم أن الجامعة عملت على توفير وسائل نقل للطلاب ذوى الاعاقة منذ دخولهم للجامعة وحتى مقر انعقاد الامتحان ، لافتا إلى أن عدد الطلاب المؤيدين لامتحانات اليوم داخل الحرم الجامعى حوالى 4 آلاف طالب فضلا عن عدد من الكليات خارج الحرم الجامعى مثل هندسة المطرية وكليات أخرى .