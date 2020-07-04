شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تعلن مغادرة 745 عالقا مصريا إلى القاهرة وسوهاج عبر 5 رحلات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت الادارة العامة للطيران المدني الكويتية ، اليوم السبت، أن 745 من العالقين المصريين في الكويت، غادروا إلى محافظتي القاهرة وسوهاج؛ وذلك عبر 5 رحلات جوية.
وأوضحت (الطيران المدني) الكويتية - في بيان صحفي، أن 4 رحلات غادرت إلى القاهرة لنقل 600 راكب، ورحلة واحدة إلى سوهاج نقلت 145 راكبا.
وأضافت أن شركة طيران الجزيرة الكويتية نظمت رحلتين ، في حين نظمت شركة العربية - مصر، وشركة مصر للطيران وشركة طيران النيل رحلة واحدة لكل منها.
وكانت الادارة العامة للطيران المدني الكويتية، قد أعلنت أمس الخميس، مغادرة 1445 من العالقين المصريين في الكويت، إلى محافظات القاهرة، وسوهاج، والإسكندرية، وأسيوط، والأقصر؛ وذلك عبر 8 رحلات جوية.
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