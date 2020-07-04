شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة حلوان: اعتذار 60 طالبا بالفرق النهائية عن الامتحانات من إجمالى 37 ألفا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور حسام رفاعى نائب رئيس جامعة حلوان، إن عدد الطلاب بالفرق النهائية المعتذرين عن أداء امتحانات الفصل الدراسى الثانى من طلاب الفرق النهائية بلغ حوالى 60 طالبا حتى الآن من إجمالى عدد طلاب الفرق النهائية البالغ عددهم أكثر من 37 ألف طالب بمختلف كليات الجامعة .

وأضاف الدكتور حسام رفاعى فى تصريح لـ"الخليج 365"، أن الجامعة عملت على تطبيق كافة إجراءات الوقاية من فيروس كورونا بالإضافة إلى تعليق لافتات إرشادية بالتعليمات والضوابط المتبعة داخل الجامعة لتنظيم عمليات دخول الطلاب .

Advertisements

وذكر نائب رئيس جامعة حلوان انطلقت اليوم السبت امتحانات الفرق النهائية بجامعة حلوان بكليات الآداب والحاسبات والتربية داخل الحرم الجامعى، بالإضافة إلى كليات هندسة المطرية وتجارة وتربية رياضية بنات الجزيرة واقتصاد منزلى وهندسة حلوان خارج الحرم الجامعى .