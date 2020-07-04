شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة حلوان: اعتذار 60 طالبا بالفرق النهائية عن الامتحانات من إجمالى 37 ألفا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور حسام رفاعى نائب رئيس جامعة حلوان، إن عدد الطلاب بالفرق النهائية المعتذرين عن أداء امتحانات الفصل الدراسى الثانى من طلاب الفرق النهائية بلغ حوالى 60 طالبا حتى الآن من إجمالى عدد طلاب الفرق النهائية البالغ عددهم أكثر من 37 ألف طالب بمختلف كليات الجامعة .
وأضاف الدكتور حسام رفاعى فى تصريح لـ"الخليج 365"، أن الجامعة عملت على تطبيق كافة إجراءات الوقاية من فيروس كورونا بالإضافة إلى تعليق لافتات إرشادية بالتعليمات والضوابط المتبعة داخل الجامعة لتنظيم عمليات دخول الطلاب .
وذكر نائب رئيس جامعة حلوان انطلقت اليوم السبت امتحانات الفرق النهائية بجامعة حلوان بكليات الآداب والحاسبات والتربية داخل الحرم الجامعى، بالإضافة إلى كليات هندسة المطرية وتجارة وتربية رياضية بنات الجزيرة واقتصاد منزلى وهندسة حلوان خارج الحرم الجامعى .
كانت هذه تفاصيل خبر جامعة حلوان: اعتذار 60 طالبا بالفرق النهائية عن الامتحانات من إجمالى 37 ألفا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.