شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يتوجه لمحافظة دمياط لتفقد مشروعات الصرف وتطوير العشوائيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوجه بعد قليل الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لمحافظة دمياط لتفقد عدد من مشروعات الصرف الصحي، ومشروعات تطوير المناطق والأسواق العشوائية، يرافقه في الجولة كل من اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتورة منال عوض، محافظ دمياط.

كان الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قد تفقد الشهر الماضى مدينة دمياط الجديدة، لمتابعة سير العمل في مشروعات "سكن مصر" للإسكان المتوسط، و"JANNA" للإسكان الفاخر، وعدد من المشروعات الأخرى بالمدينة.

وبدأ الدكتور عاصم الجزار، جولته بمدينة دمياط الجديدة، بتفقد الوحدات السكنية الجارى تنفيذها بمشروع "سكن مصر"، حيث يجرى تنفيذ 1440 وحدة سكنية (60 عمارة)، بخلاف الانتهاء من تنفيذ 3384 وحدة سكنية أخرى (141 عمارة).

وتجول الوزير بموقع مشروع "سكن مصر" ، وتفقد إحدى الوحدات السكنية التى تم تشطيبها، موجها بزيادة مسطحات المساحات الخضراء، وتخطيط أماكن انتظار السيارات، وتنفيذ أعمال تنسيق الموقع بأعلى جودة.

جاء ذلك عقب زيارته لمدينة المنصورة الجديدة، لتفقد مشروع "سكن مصر" للإسكان المتوسط، والمشروعات الخدمية الجاري تنفيذها بمناطق مشروع "سكن مصر".

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كما أجرى الدكتور عاصم الجزار، ومرافقوه، جولة بموقع مشروع "سكن مصر" للإسكان المتوسط، حيث يجري الانتهاء من تنفيذ 4704 وحدات (196 عمارة) بالمرحلة الأولى بالمشروع، وبلغت نسبة الإنجاز 90 %، كما تفقد مشروع السوق التجارية (نموذج 8 محال)، الجاري تنفيذها لخدمة سكان المشروع.

وشدد وزير الإسكان، على ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة للانتهاء من تنفيذ المشروع، ووجه بزيادة مساحة المسطحات الخضراء بين العمارات، وزيادة أعداد الأشجار المظللة.

وأكد وزير الإسكان على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية بجميع مواقع العمل، لضمان صحة وسلامة العاملين، وحمايتهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وكذا الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة لتنفيذ المشروعات المختلفة.