شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: تنفيذ 14741 فصل ضمن مبادرة حياة كريمة فى القرى الأشد احتياجا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن مبادرة حياة كريمة وفرت خدمات تعليمية وساهمت فى خفض الكثافات الطلابية فى القرى الأسد احتياجا المدرجة ببرنامج المبادرة.

وأضافت وزارة التربية والتعليم، فى تقرير حصاد التعليم منذ 2014، أنه تم تنفيذ 1115 مشروع بإجمالى 14 ألف و741 فصل دراسى بالقرى الأشد احتياجا، حيث تم تسليم 145 فصل فى 10 قرى فى محافظات أسيوط وسوهاج وقنا"، ومستهدف بناء 387 مدرسة بما يعادل 5131 فصل وتغذية جميع الطلاب بالمدارس وتغطية عجز المعلمين واتاحة محو الأمية.



أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، ما تم إنجازه وإضافته فى الفترة من يونيو 2014 وحتى تاريخه، موضحة أن عدد الفصول التى تم بنائها من 1 يوليو 2014 68150 فصل دراسى لتقليل الكثافات الطلابية وجارى إنشاء 17296 فصل، إضافة إلى 14572 أعمال صيانة منذ 2014،2015.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه تم إنشاء 15 مدرسة للمتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا ودخلت الخدمة التعليمية وجار تجهيز 3 مدارس أخرى ليصل الإجمالى إلى 18 مدرسة للمتفوقين فى المحافظات المختلفة

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وأشارت إلى أنه تم التوسع في إنشاء المدارس المصرية اليابانية حيث تم إنهاء من تنفيذ عدد ( 45 ) مدرسة مصرية يابانية وتم تشغيل عدد ( 41 ) مدرسة وتم تشغيل 35 مدرسة في ۲۰۱۹/۲۰۱۸، كما تم تم تشغيل 6 مدارس في العام الدراسى الحالى وجاري تنفيذ 8 ، حيث تطبق عليها معايير الاستدامة الاقتصاد الأخضر ) ومستهدف فتح 13 ) مدرسة ياباني بمعدل 322 فصل بطاقة استيعابية ۱۲۸۸۰ طالب في العام الدراسى المقبل.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم التوسع فى إنشاء المدارس الدولية الحكومية (بواقع ۱۳ مدرسة دولية حكومية متميزة لمتوسطي الدخل تطبق نوعين من المناهج في ثلالث مدارس الاول ( مدرستان في عام ۲۰۱4 حيث تطبق مناهج البكلوريا الدولية " IBO " هي : المدرسة المصرية الدولية بالشيخ زايد ، والمدرسة المصرية الدولية بالمعراج ( تاريخ الانشاء.