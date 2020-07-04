"الأطباء" تنعى الشهيد الدكتور محمود البطل استشارى طب النساء بعد وفاته بكورونا

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعت النقابة العامة للأطباء الشهيد الدكتور محمود البطل استشاري طب النساء والتوليد بمستشفي مغاغة بالمنيا، والذي توفي في عزل مستشفي ملوي إثر إصابته بڤيروس كوفيد19، موجهة خالص العزاء لأسرته الكريمة ولكل زملائه، سائلين الله أن يتغمده برحمته الواسعه وأن يلهم أهله وزملاءه الصبر والسلوان.

وكان الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، قد قال إن عدد الإصابات بين الأطباء بفيروس كورونا، والتى تمكنت النقابة من رصدها تعدت الـ3 آلاف إصابة، فيما بلغ عدد شهداء الأطباء 114 طبيبا، مشيرا إلى أن نسبة الوفيات بين الأطباء تتراوح بين 5 إلى 7%.

Advertisements

وأوضح الزيات، أن الإحصائيات الخاصة بأعداد الإصابات والشهداء بين الأطباء يتم رصدها من خلال فريق من أعضاء النقابة العامة للأطباء والنقابات الفرعية، حيث يتم التواصل من خلالهم بالأطباء المصابين وأسر الشهداء حتى يتم التأكد من المعلومات قبل الإعلان عنها.

وأشار إلى أن الأعداد التى تصل إليها النقابة ويتم الإعلان عنها، هى أعداد حقيقية، ولكن قد يكون عدد غير كامل، وهناك أطباء قد لا تصل اليهم اللجنة، مشيرا إلى أنه منذ بداية الجائحة والنقابة تطالب بتوفير المستلزمات الطبية الوقائية، وعمل اختبارات للفريق الطبى، وعزل الفريق الطبى المخالط للمرضى، ثم إضافة الإصابة بالكورونا كإصابة عمل، واضافة المصابين والشهداء إلى قانون الشهيد، وقد تم فعلا اضافة كورنا لإصابة العمل، وإضافة الشهداء لصندوق المخاطر المهنية، إلا أننا مصممون على اضافتهم لقانون الشهيد لوجود تمويل ثابت وكريم لهم.