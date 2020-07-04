شكرا لقرائتكم خبر عن سائق دليفرى يقع ضحية الطائرات الورقية بعد التفافها حول رقبته.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن الطائرات الورقة التى تزين سماء القاهرة والمحافظات المختلفة، والتى انتشرت بشدة خلال الفترة الأخيرة، لم تكن بتلك الصورة البريئة التى تظهر عليها، بعد تسبب أحداها فى سقوط شاب من على دراجته النارية أثناء سيره على الطريق بعد التفاف الرباط الخاص بها على رقبته.

وكشفت إحدى الروايات المتداولة عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة، عن حادث التفاف رباط طائرة حول رقبته سائق دليفري أثناء سيره مما دفعه لترك القيادة والسقوط أرضاً فى محاولة إنقاذ نفسه.

وجاء المنشور المتداول كالآتى: "يجي واحد تافه مفيش وراه حاجة غير أنه بيطير طيارات ورق، قرر يطيرها وسط الطريق ع الرصيف اللي قاسم الطريق حارتين، ف حبل الطيارة يلف حوالين رقبة الشاب الغلبان دا وتقريبا ذبح رقبته وكاد أنه يقتله، فى الشاب يسيب ايده وهو سايق عشان الحبل بيسحب رقبته فيقع من على الموتوسيكل بتاعه ويتكسر ويحاول بكل قوته يفك الحبل اللي اتلف حوالين رقبته فى صوابعه تتصاب بجروح تقطع الأوتار والطيارة لسه فى الجو وبتلف على رقبته ويحصل فيها زي ما انتو شايفين".





ووثق راوي القصة، منشوره، بصور للسائق بعد اصابته بجروح خطيرة على رقبته أث التفاف الرابط عليها، بالإضافة إلى كدمات كثيرة في منطقة القدم، مطالباً بمنع تلك الظاهرة التي كادت ان تودي بحياة شاب في لمح البصر.

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