الحرارة تصل لـ43 وارتفاع الرطوبة.. الأرصاد تعلن حالة الطقس حتى منتصف الأسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن طقس اليوم السبت يشهد استمرار ارتفاع درجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية، بقيم تتراوح بين درجتين إلى 3 درجات.

وأضافت شاكر، أن حالة الطقس ستكون حارة على القاهرة والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد، لافتة إلى أنه حالة الطقس تستمر على هذا المعدل حتى منتصف الأسبوع.

وتابعت: "تسجل درجات الحرارة على القاهرة 38 درجة، والسواحل الشمالية 30 درجة، أمام شمال وجنوب الصعيد تتراوح درجات الحرارة بين 40 وحتى 43 درجة خلال ساعات النهار".

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وأشارت إلى أن حالة الطقس خلال ساعات الليل تكون لطيفة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية معتدلة على المناطق الجنوبية، حيث تتراوح درجات الحرارة بين 23 و24 درجة على أغلب المناطق وتصل لـ28 على المناطق لجنوبية.

وأشارت إلى ارتفاع نسب الرطوبة مما يزيد من الإحساس بارتفاع الحرارة وتتراوح الرطوبة من 80-85% تقريبًا في ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر ما يؤدي إلى تكون الشبورة المائية على الطرق الزراعية ولكنها غير مؤثرة على حركة المرور والسفر على الطرق.

وأشارت وكيل هيئة الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تتمثل الظواهر الجوية خلال الـ3 أيام المقبلة في وجود نشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحري، كما تتواجد الشبورة المائية في الصباح الباكر على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية.

وأكدت أن البلاد تتأثر خلال الفترة الحالية بمنخفض الهند الموسمي.