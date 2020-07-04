حدث ليلاً| إعادة العمل بمبادرة السيسي لدعم صحة المرأة.. وأمريكا تسجل أكثر من 57 ألف إصابة بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

الصحة: إعادة العمل بمبادرة الرئيس السيسي لدعم صحة المرأة

أعلن الحساب الرسمي لوزارة الصحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إعادة فتح مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعم صحة المرأة.

وقالت تدوينة للحساب الرسمي: "هي النص الحلو اللي بيكمل حياتنا وكل حكاياتنا، مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة فتحت أبوابها من تاني، علشان نقف جنبك في كل خطوة لحد ما نتطمن عليكي".

للتفاصيل.. اضغط هنا

خالد عبد الغفار: 74 تجربة بحثية أجريت على فيروس كورونا

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، إنه لم يتم الإعلان عن أنه تتم أبحاث على 4 لقاحات مصرية، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي شدد على ضرورة دعم البحث العلمي والعلماء لتكون مصر ضمن الدول المساهمة في إيجاد لقاح أو مصل لفيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن هناك 74 تجربة بحثية تم إجراءات على فيروس كورونا.

للتفاصيل.. اضغط هنا

​تعرف على شروط ومستندات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ

صادق أمس الرئيس عبدالفتاح السيسي، على قوانين الانتخابات البرلمانية بغرفتيها، يأتي ذلك عقب إعلان اللجنة العليا للانتخابات، عقد مؤتمر صحفي غدًا السبت لتحديد موعد فتح باب الترشح لانتخابات الشيوخ.

للتفاصيل.. اضغط هنا

النيابة العامة عن المتهم بالتحرش في الجامعة الأمريكية: تلقينا شكوى واحدة.. ونفحص الأمر

كشفت النيابة العامة، اليوم السبت، عن تفاصيل ما توصلت إليه في واقعة اتهام شاب بالاعتداء على فتيات كرها عنهن والمتداولة إعلاميا بـ"متحرش الجامعة الأمريكية".

للتفاصيل.. اضغط هنا

وزير الري: مصر قلقة لعدم حصولها على تقارير تأمين سد النهضة

قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الري والموارد المائية، إن ما يدعو للقلق أن مصر لم تحصل على المستندات الهندسية والتقارير والرسومات الخاصة بتأمين سد النهضة.

للتفاصيل.. اضغط هنا

حفتر: ليبيا تتعرض لتصعيد عسكري وغزو تركي يهدد المنطقة

أكد قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر أن ليبيا تتعرض لتصعيد عسكري بأسلحة خطيرة ومتطورة وغزو تركي يعرض ليبيا والمنطقة لأزمة حقيقية ويهدد السلم الدولي، مشيرا إلى أن ما يسمي بحكومة السراج تعمل على زعزعة الجنوب الليبي.

للتفاصيل.. اضغط هنا

بريطانيا تدرس الانضمام إلى جهود الاتحاد الأوروبي في تطوير لقاحات ضد كورونا

تدرس المملكة المتحدة الانضمام إلى مساعي الاتحاد الأوروبي لتطوير لقاحات لفيروس كورونا والحصول عليها، على الرغم من الانسحاب الرسمي من التكتل المؤلف من 27 دولة في وقت سابق من هذا العام.

للتفاصيل.. اضغط هنا

11 مليون مصاب بكورونا في العالم وبلاد السامبا تنزف

حتى ساعة إعداد هذا التقرير أصاب فيروس كورونا 11 مليون إنسان في العالم وأودى بحياة نصف مليون منهم. تبقى بلاد العم سام في المقدمة، فيما سجلت البرازيل نحو 50 ألف إصابة خلال 24 ساعة الأخيرة.

للتفاصيل.. اضغط هنا

أعلى حصيلة يومية.. أمريكا تسجل أكثر من 57 ألف إصابة بكورونا

سجلت الولايات المتحدة أعلى معدلاتها اليومية في أعداد الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ووفقا لسكاي نيوز فقد سجلت أكثر من 57 ألف إصابة جديدة بالمرض خلال الـ24 ساعة الماضية.

للتفاصيل.. اضغط هنا