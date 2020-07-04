بدء دخول طلاب الفرق النهائية جامعة حلوان لأداء الامتحانات وسط إجراءات وقائية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت جامعة حلوان فى السماح لطلاب الفرق النهائية بكليات تربية وحسابات واداب بدخول الطلاب لأداء امتحانات الفصل الدراسى الثانى تنفيذًا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات. وتوافد الطلاب تباعا للدخول وسط إجراءات وقائية مشددة، حيث خصصت الجامعة أكثر من باب الدخول لمنع تكدس الطلاب أثناء الدخول للجامعة لأداء امتحانات الفرق النهائية. وكثفت الجامعة من تنفيذ إجراءات الوقاية حيث يتم قياس درجات حرارة الطلاب قبل الدخول إلى الجامعة، بالإضافة إلى التأكد من ارتداء الكمامة الطبية، فيما توافر عدد كبير من فريق الإدارة الطبية بجامعة حلوان بمحيط باب الجامعة للتعامل حال وجود أى طوارئ أو اكتشاف ارتفاع درجات حرارة الطلاب.

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