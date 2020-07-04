غالبية القراء يؤيدون تغليظ عقوبة الكافيهات المخالفة لضوابط مواجهة كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام " الخليج 365" باستطلاع آراء قرائه حول : تغليظ عقوبة الكافيهات والمطاعم المخالفة لضوابط كورونا الاحترازية فى سؤال بعنوان: هل تؤيد تغليظ عقوبة الكافيهات والمطاعم المخالفة لضوابط كورونا الاحترازية؟

وجاءت النتيجة كالتالى : غالبية القراء بنسبة 87% أجابوا بنعم معلنين تأكيدهم لتغليظ عقوبة الكافيهات والمطاعم المخالفة لضوابط كورونا الاحترازية.

فى حين أجاب 13 % من المشاركين فى الاستطلاع بلا معلنين رفضهم للأمر.

نفذت أحياء المعادى ووسط القاهرة والزيتون ومدينة نصر وبولاق أبو العلا والأزبكية بتنفيذ حملات مفاجئة على المقاهى لمراجعة مدى الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية أسفرت عن ضبط عدد من المخالفات المتعلقة باستخدام الشيشة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيث تم رفع اشغالات وقطع مرافق عداد كهرباء وغلق وتشميع أكثر من كافيه.

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كما قام حى المعادى بإزالة مخالفات ومصادرة شيش وإشغالات مقاه وإيداعها مخازن الحى مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين .

كما قام حى وسط القاهرة بغلق وتشميع جيم مخالف للإجراءات الاحترازية بشارع حسن خليل من طومان باى، جاءت الحملات تنفيذًا لتعليمات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة لرؤساء الأحياء بالمرور الدورى صباحًا ومساءً لمتابعة التزام المطاعم والمقاهى بالعمل بطاقة 25% مع منع الشيشة وتطبيق الإجراءات الاحترازية التى وضعتها الدولة وعدم السماح بأى إشغال للطريق وتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين.