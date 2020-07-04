شكرا لقرائتكم خبر عن «أطباء المنيا» تنعى رابع شهدائها إثر وفاته بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أصدرت نقابة أطباء المنيا، بيانا مساء الجمعة، نعت فيه رابع أطباءها الذى توفي متأثراً باصابته بفيروس كورونا . ونعى البيان الشهيد الدكتور عاطف محمود سالم، استشارى الجراحة العامة ومكافحة العدوى، والذي وافته المنية متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد. عقب وفاة طبيب اليوم، يرتفع عدد وفيات أطباء المنيا إلى أربع حالات، بعد أن توفي الدكتور سيد نادي، أخصائي الحميات بسمالوط داخل مستشفى العزل بملوي، والدكتور عماد حبيب، استشارى الباطنة بمستشفى مغاغة، والدكتور محمود البطل، استشارى النساء والتوليد بمستشفى مغاغه. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 72,711

تعافي 19,690

وفيات 3,201

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