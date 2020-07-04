شكرا لقرائتكم خبر عن شرشر يرد على أكاذيب قناة الجزيرة: هدفهم بث الفزع لدي المواطنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال النائب أسامة شرشر عضو مجلس النواب عن دائرة منوف- سرس الليان، إن الغرض مما نشرته قناة الجزيرة حول مستشفى العزل بسرس الليان، ونشرته قناة الجزيرة هو بث الفزع لدى المواطنين.

وأضاف، بأن محافظ المنوفية اللواء إبراهيم أبوليمون قام بتشكيل لجنة وأكد عدم وجود نقص في الأكسجين بل هناك اسطوانات أكسجين تزيد عن 100 أسطوانة، جميعها مملوءة تحسبا لأي نقص في تنك الأكسجين الذي كان به 1200 لتر مكعب

وتابع شرشر: أما لجوء البعض لقناة الجزيرة فهو وسيلة الضعفاء والمشككون والذين يحاولون أن يبثوا الرعب والخوف في نفوس المواطنين، متسائلا هل ما يجرى من أحداث ومجريات في مستشفيات قطر، وخاصة في الدوحة، يتم إرسال فيديوهات به إلى التلفزيون المصري؟

وحذر شرشر المزايدين على السوشيال ميديا قائلا: ندعم الجيش الأبيض في مستشفى سرس الليان سواء مدير المستشفى الدكتور وليد شريف أونوابه أوالأطباء أوالتمريض أوالعاملين بالمستشفى، بعيدا عن

وتساءل كيف تم التصوير داخل العناية المركزة لمستشفى العزل وهي جريمة يعاقب عليها القانون حفاظا على خصوصية المرضى