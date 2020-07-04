شكرا لقرائتكم خبر عن انفجار سيارة ملغومة في نقطة تفتيش بميناء مقديشو والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال شهود إن انفجارا هز أجزاء من العاصمة الصومالية مقديشو في ساعة مبكرة من صباح السبت عندما فجر انتحاري سيارة ملغومة في نقطة تفتيش خارج الميناء.
وقال عامل في الميناء طالبا عدم ذكر اسمه لاعتبارات أمنية: «تساقط الحطام المعدني من حولنا داخل الميناء وسمعنا صوت إطلاق نار».
وأضاف: «تحيط قوات الأمن بالمنطقة».
وذكر محمد على، وهو صاحب محل في المنطقة، أن الانفجار هز الأرض. وقالت ممرضة في مستشفى المدينة تُدعى حليمة نور إن المستشفى استقبل خمسة مصابين في الانفجار.
والصومال غارق في الصراع منذ عام 1991، عندما أطاح زعماء العشائر بالرئيس محمد سياد بري ثم انقلبوا على بعضهم البعض.
وتقاتل حركة الشباب الصومالية المتشددة منذ عام 2008 للإطاحة بالحكومة المركزية وتأسيس حكمها الذي يستند إلى تفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية.
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