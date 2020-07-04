شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «الأرصاد» تكشف موعد انكسار الموجة الحارة وتؤكد: الرطوبة ستصل لـ85% والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة إيمان شاكر وكيل الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية إن هناك ارتفاع في درجات الحرارة أعلى من المعدل بحوالي درجتين تقريبا.

وأوضحت أن «الطقس سيكون حار أثناء النهار على القاهرة والوجه البحرى، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب البلاد، وأثناء الليل تنخفض درجات الحرارة والطقس يكون لطيفاً على معظم الأنحاء معتدل على جنوب البلاد».

وأضافت شاكر في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم» إن نسبة الرطوبة ستكون مرتفعة تصل لحوالى 85٪ والتى تزيد الإحساس بدرجات الحرارة وهو ما شعرنا به خلال الأيام الماضيىة وبسبب منخفض الهند الموسمى.

ولفتت إلى أن ارتفاع نسبة الرطوبة ايضا يسبب تكون الشبورة المائية في الصباح الباكر خاصة على الطرق الزراعية ولكنها غير مؤثرة على حركة المرور والسفر.

وأكدت شاكر أن ارتفاع في درجات الحرارة ليس موجة حارة وانما هو ارتفاع بمعدل درجتين وتصل الحرارة إلى ٣٨ درجة وهو ليس ارتفاع كبير وانما ارتفاع بسيط مستمر معنا فترة لأننا في فصل الصيف والذي يتميز كذلك بارتفاع الرطوبة خاصة.

ونحن تقع تحت تاثير منخفض الهند الموسمى والذي يستمر معنا تقريبا معظم أيام فصل الصيف .

وأوضحت وكيل الاستشعار عن بعد أنه في فصل الصيف ودائما شهر يوليو وأغسطس نسبة الرطوبة مرتفعة مما يزيد إحساسنا بارتفاع درجات الحرارة.

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مؤكدة أن الارتفاع مستمر حتى الثلاثاء المقبل، وبعدها تنخفض درجات الحرارة تدريجيا درجة أو درجتين لتعود للمعدلات الطبيعية 35، و36 درجة مئوية.