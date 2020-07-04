شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. انطلاق امتحانات الفرق النهائية بجامعة حلوان و8 تعليمات هامة للطلاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق امتحانات طلاب الفرق النهائية بجامعة حلوان، اليوم السبت، حيث تجرى الامتحانات فى عدد من كليات الجامعة وسط إجراءات وقائية مشددة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، حيث تم وضع عدد من الضوابط للطلاب، والتى نرصدها كالتالى:..

1 -الحضور مبكرا إلى لجنة الامتحانات

2 -التزم بمقعدك داخل اللجنة ‏

3 -ارتداء الكمامة

4 - إبلاغ الملاحظ حال الشعور بأي مشكلة صحية

5 - تجنب المصافحة

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6 - الالتزام بتعليمات الأمن

7 -احرص علي التباعد بينك وبين زملائك

8 - احضر أدواتك الخاصة.

وفى نفس السياق، كان الدكتور ماجد فهمى نجم رئيس جامعة حلوان، كشف عن الخطة الكاملة لجامعة حلوان لاتمام امتحانات طلاب الفرق النهائية تنفيذا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات، من حيث وضع جداول الامتحانات، بالإضافة إلى استقبال الطلاب المغتربين للإقامة بالمدن الجامعية.

وقال الدكتور ماجد فهمى نجم رئيس جامعة حلوان، إن كليات الجامعة انتهت من وضع الجدول الزمنى لامتحانات طلاب الفرق النهائية، حيث من المقرر أن تبدأ الامتحانات يوم السبت المقبل 4 يوليو في بعض الكليات ، وكذلك 11 يوليو وتكتمل المنظومة يوم 18 في كل الكليات ، موضحا أن بعض كليات الجامعة تمتد بها الامتحانات لما بعد عيد الأضحى المبارك مثل كلية التجارة والحقوق وذلك نظرا لكثافة الأعداد بالطلاب.

وأضاف رئيس جامعة حلوان في تصريح خاص لـ" الخليج 365" أنه تم وضع مجموعة من الضوابط الهامة بشأن منظومة التسكين في المدينة الجامعية للطلاب المغتربين بالجامعة ، حيث يتم التسجيل إلكترونيا لأبداء الرغبة في التسكين ، لافتا إلى أن إجمالي عدد الطلاب المغتربين بالفرق النهائية 543 طالبا مقيما بالمدينة منهم 269 طالبا سجلوا للسكن في المدينة خلال امتحانات الفرق النهائية.