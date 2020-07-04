شكرا لقرائتكم خبر عن السياحة تمنح شهادة السلامة الصحية لـ305 مطاعم سياحية خلال أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بلغ إجمالى عدد المطاعم السياحية والكافتيريات الحاصلة على شهادة السلامة الصحية حتى الآن إلى 305 مطاعم بالعديد من المحافظات المختلفة خلال أسبوع منذ قرار إعادة فتح المطاعم.

وتستمر لجان الفحص في استكمال أعمال التفتيش والتأكد من تنفيذ الإجراءات المتبعة على باقي المنشآت السياحية التي تقدمت بطلبات للحصول على شهادة السلامة الصحية المعتمدة، مع التأكيد على الالتزام بكافة الاشتراطات الصحية ومواعيد التشغيل المسموح بها.

وخلال اليومين الماضيين حصل 161 مطعماً وكافيتريا سياحية على شهادة السلامة الصحية للتشغيل، وذلك بعد التأكد من استيفائهم لكافة الضوابط والاشتراطات التي أصدرتها وزارة السياحة والآثار والمعتمدة من مجلس الوزراء وفقا لمعايير السلامة الصحية العالمية.

وخصصت وزارة السياحة والآثار خمس لجان للمرور على المطاعم والكافتيريات السياحية لمنحهم الموافقة على التشغيل بعد التأكد من توفيق أوضاع المنشآة طبقاً للقواعد المنظمة للتشغيل، حيث تعمل اللجان على منح المطاعم شهادة السلامة الصحية بعد إعتمادها وتوقيعها وختمها من وزارة السياحة والآثار ، وغرفة المنشآت السياحية.

وتجاوز عدد المطاعم السياحية التى تقدمت للحصول على الشهادة الـ 700 منشآة تتنوع بين "مطاعم، وكافتيريا، ومقهى" على مستوى الجمهورية، من إجمالى 1400 مطعم مرخص سياحيا.

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وإنه من المنتظر خلال الأيام المقبلة زيادة العدد بعدما تنتهى هذه المطاعم من تجهبز وإعداد المنشآة لتتوافق مع الضوابط والمعايير المعتمدة من وزارة السياحة.

وأرسلت غرفة المنشآت السياحية لروؤساء الغرف الفرعية فى المحافظات السياحية والمندوبين بها فى متابعة لجان المعاينة وفحص المطاعم والكافتيريات بهذه المناطق، وكتابة تقارير يومية بما يتم الموافقة على تشغيلها من المطاعم والكافتيريات لحين الإنتهاء من إعتماد شهادات اسلامة الصحية وإرسالها لهم.

جدير بالذكر أنه في ضوء القرارات الصادرة عن اجتماع لجنة الأزمات برئاسة رئيس مجلس الوزراء فقد تم الموافقة على السماح بإعادة تشغيل المنشآت السياحية المكشوفة والمغلقة بنسبة 25% من حجم الطاقة الاستيعابية للمنشأة اعتبارا من السبت الموافق 27 يونيو 2020.