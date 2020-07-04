شكرا لقرائتكم خبر عن 6 شروط يجب توافرها فى المتقدم لوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد مجلس الدولة برئاسة المستشار محمد حسام الدين، بعض الشروط التي يجب أن تتوافر في المتقدمين بالإضافة إلى الشروط العامة المنصوص عليها بعد الإعلان عن قبول طلبات التعيين فى وظيفة مندوب مساعد، من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون، والشرطة دفعتي ٢٠١٨ و ٢٠١٩. واليكم الشروط :- ١- ألا يقل تقديره التراكمي عن جيد ٢- ألا يزيد عمر المتقدم عن ٣٠ سنة في تاريخ آخر موعد لسحب الملفات Advertisements ٣- توافر الأهلية والصلاحية والكفاءة المتطلبة لشغل تلك الوظيفة القضائية طبقا لما تقدره اللجنة المختصة بمجلس الدولة ٤- أن يجتاز المقابلة والاختبارات التي يحددها المجلس ٥-أن تثبت لياقته الطبية وفقا للتحاليل والفحوص من الجهات المختصة التي يحددها مجلس الدولة ٦- تسحب الملفات من الأمانة العامة بمجلس الدولة ٢ شارع عصام الدالي الدقي، الجيزة، بعد تقديم المستندات المطلوبة .

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