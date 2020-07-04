اليوم.. مؤتمر صحفي لـ "الوطنية للانتخابات" للإعلان عن موعد انتخابات مجلس الشيوخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

تعقد الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسه المستشار لاشين إبراهيم، اليوم السبت، مؤتمرا صحفيًا بمقر الهيئة العامة للاستعلامات، للإعلان عن مواعيد فتح باب الترشح لعضوية مجلس الشيوخ.

وقال المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات في تصريحات صحفية سابقة، إنه سوف يتم الإعلان عن موعد دعوه الناخبين للإدلاء بأصواتهم داخل وخارج مصر وكذلك الجدول الزمني للعمليه الانتخابية اليوم السبت.