ضبط 4 أشخاص لقيامهم بتسريب أجوبة امتحان اللغة الإنجليزية للثانوية العامة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (أ ش أ):

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 4 أشخاص لاضطلاعهم بإدارة مجموعات عبر تطبيق "الواتس آب"، بالهواتف المحمولة لتسريب أسئلة وأجوبة امتحان مادة اللغة الإنجليزية للثانوية العامة. واتخذت الأجهزة الأمنية كافة الإجراءات القانونية.

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