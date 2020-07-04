"كورونا" في 24 ساعة| مصر تتجاوز 72 ألف إصابة.. و11 مليون في العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

شهدت مصر والعالم أحداثًا مهمة مرتبطة بأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، خلال 24 ساعة ماضية.

كان أهم تلك الأخبار هو، إعلان وزارة الصحة، إصابة نحو 1412 إصابة جديدة بفيروس كورونا 81 حالة وفاة، إضافة إلى خروج 402 متعافيين من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، فيما أكد الدكتور رضا حجازي رئيس امتحانات الثانوية العامة، أنه لم يتم تسجيل حالات إصابة بـ"كورونا" بين الطلاب والعاملين في الامتحانات.

وأصاب الفيروس 11 مليون إنسان في العالم وأودى بحياة نصف مليون منهم. تبقى بلاد العم سام في المقدمة، فيما سجلت البرازيل نحو 50 ألف إصابة خلال 24 ساعة الأخيرة.

ويقدم "الخليج 365" في التقرير التالي أهم تلك الأخبار:

الصحة: 1412 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و81 وفاة

الحالة الثالثة بين الاطقم.. وفاة ممرضة مصابة بكورونا في السويس

الصحة: نجاح ولادة 16 مصابة بـ"كورونا" في مستشفى إسنا التخصصي (صور)

​التعليم: امتحانات الثانوية العامة بدون كورونا حتى الآن

تعافي 7 مُصابين بـ"كورونا" ووفاة 5 وإصابة 52 بعزل ملوي في المنيا

ارتفاع عدد مصابي كورونا داخل الولايات المتحدة إلى أكثر من مليونين و767 ألفاً

11 مليون مصاب بكورونا في العالم وبلاد السامبا تنزف

ماذا حدث لقردة بعد حقنها بفيروس كورونا؟

إصابات كورونا فى فلسطين تقترب من3700 والوفيات ترتفع إلى15 حالة

بريطانيا تدرس الانضمام إلى جهود الاتحاد الأوروبي في تطوير لقاحات ضد كورونا

فيروس كورونا: تدريب كلاب لاكتشاف المصابين بالوباء

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‏الصحة العالمية: من الصعب الجزم بحدوث موجة ثانية من كورونا

الصين تؤكد أهمية تعزيز التعاون مع الدول العربية لمكافحة كورونا

40 إصابة جديدة بفيروس كورونا في السويس

البرازيل تسجل نحو 50 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

بالصور- أول ظهور رسمي لأنجيلا ميركل بالكمامة

الكويت: ارتفاع الإصابات بكورونا إلى 48672

كورونا في قطر: تسجيل 756 إصابة جديدة

السعودية: 4193 إصابة جديدة بكورونا

فيروس كورونا : رفع قيود الإغلاق مبكرًا له عواقب مميتة

‏الصحة العالمية: نتائج مبدئية لتجارب علاج لكورونا خلال أسبوعين

كوريا الجنوبية تحذر: كورونا قد ينتشر أكثر في فصل الخريف

"G614" طفرة جديدة بفيروس كورونا.. هل أصبح أكثر خطورة؟

فاوتشي يحذر من طفرة جديدة لفيروس كورونا: "حمولة أعلى وينتقل بسهولة"

الفلبين تسجل أعلى معدل إصابات يومية بكورونا

رئيس وزراء بريطانيا: لم نخرج من منطقة الخطر بعد