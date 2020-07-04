شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يواجه القانون التحريض على الفسق والفجور بعد ضبط منار سامى وريناد عماد؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خلال الأيام القليلة الماضية، نجحت مباحث الأداب فى ضبط أكثر من فتاة بتهمة التحريض على الفسق والفجور عبر منصات التواصل الاجتماعى، وكان آخرها كلاً من " منار سامى" الذى تم ضبطها بمحافظة القليوبية، و"ريناد عماد" بعد ضبطها بمنطقة الدقى بمحافظة الجيزة.

”الخليج 365” يوضح فى النقاط التالية كيف يواجه القانون تلك الأفعال.

ويقول المحامى خالد محمد، إن القانون المصرى نص على أن يعاقب كل من يقوم بنشر فعل فاضح، أو التحريض على الفسق والفجور عبر منصات التواصل الاجتماعى طبقاً للبنود التالية:.

-فى حالة نشر صور ومقاطع فيديو خادشة للحياء: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد عن 10 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من نشر صورًا بقصد العرض إذا كانت خادشة للحياء العام، حسبما تنص المادة 178 عقوبات.

- الدعوة بالإغراء للدعارة على مواقع التواصل الاجتماعي: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن 3 سنوات وبغرامة لا تجاوز 100 جنيه لكل من أعلن بأية طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار، وفق المادة 14 من قانون رقم 10 لسنة 1960.

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- الاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري (المادة 25 من قانون 175 لسنة 2018) في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

- إنشاء حساب وإدارته على الإنترنت للتحريض على الفجور: يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه, ولا تزيد عن ثلاثمائة ألف جنيه, أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشأ أو أدار أو استخدم موقعًا أو حسابًا خاصًا على شبكة معلوماتية يهدف إلى ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونًا (المادة 27).