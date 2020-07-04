تعرف على السيرة الذاتية لجيرار ديبرو الحائز على جائزة نوبل في ذكرى ميلاده

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحل علينا ذكرى ميلاد جيرار ديبرو الحائز على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية ، وفيما يلى نستعرض السيرة الذاتية لعالم الاقتصاد حيث أنه من مواليد 4 يوليو عام 1921 في فرنسا في مدينة كاليه والتحق بالمدرسة الثانوية فى عام 1939 ثم بكلية مدينة كاليه. درس جيرار ديبرو الرياضيات الخاصة (Mathématiques Spéciales Préparatoires curriculum) في امبرت (Puy-de-Dôme) خلال العام الدراسي 1939-1940. وذهب من لامبرت إلى غرونوبل فكلاهما يسمى "المنطقة الحرة" في صيف 1941، وحصل علي دبلوم المدرسة العليا عام 1944. Advertisements وأصبح جيرار ديبرو عضوا في الأكاديمية الفرنسية للعلوم، والأكاديمية الوطنية للعلوم، والأكاديمية الأمريكية للفنون والعلوم، والجمعية الأمريكية للفلسفة، والجمعية الأمريكية لتقدم العلوم . وحصل جيرار على العديد من الجوائز منها جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية 1983، الزمالة المتميزة في الرابطة الاقتصادية الأمريكية ، وزمالة جمعية الاقتصاد القياسي ، وجائزة هومبولت، وجائزة الإدارة لألكسندر فون همبولت، وزمالة غوغنهايم ، والدكتوراة الفخرية من جامعة كيئو ، والدكتوراه الفخرية من جامعة لوزان.

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