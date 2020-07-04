شكرا لقرائتكم خبر عن "هيئة تنشيط السياحة" تطلق حملة مكثفة على مواقع التواصل الاجتماعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بالتزامن مع إطلاق مصر لحملتها الترويجية لجذب السياحة الدولية فى الاول من يوليو كثفت هيئة تنشيط السياحة نشاطها على مواقع التواصل الاجتماعى للترويج للاجراءات الاحترازية التى تقوم بتطبيقها.

ونشرت سلسة تغريدات من خلال موقع التواصل الاجتماعى تتضمن قائمة بأسماء الفنادق التى حصلت على الشهادة الصحية التى اعتمدتها وزارة السياحة والآثار، لمساعدة السياح فى الاختيار الآمن.

وقالت فى تغريدة لها :" قد حصلت المزيد من الفنادق في مختلف محافظات مصر على ختم النظافة والسلامة مما يعني أنها استوفت جميع الاحتياطات والإجراءات التي اشترطتها وزارة السياحة والآثار لاستقبال الزائرين لنضمن لك رحلة آمنة. ننتظر عودتكم قريبا".

وقالت فى تغريدة آخرى :"لا شئ يضاهي لحظات اللعب في الرمال، استمتع بها أنت وأولادك وابني معهم قصر رملي على شواطئ البحر في أنحاء مصر مع مراعاة المسافات لنبدأ بجمع ذكريات جميلة أكثر".

واطلقت مصر حملتها الترويجية قبل أيام من استئناف السياحة، واختارت وزارة السياحة والاثار شعار للحملة الدعائية، تحت عنوان "Same Great Feelings"، "نفس الاحاسيس العظيمة".

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وفى إطار تلك الحملة قامت بانتاج أكثر من فيلم دعائى كان أهمها "رحلة سائح في مصر" والذى يعرض للعالم كيف سيقضى السائح إجازته فى مصر فى ظل الاجراءات الاحترازية بداية من سلم الطائرة وحتى عودته لوطنه آمنا.

وقامت الوزارة ببث الفيديو علي منصات التواصل الاجتماعي المصرية والعربية والدولية.

و الهدف الاساسى من إطلاق الحملة فى هذا التوقيت، هو التواصل والتفاعل مع الجمهور العربي والدولي بهدف إطلاعهم علي الاستعدادات والتدابير التي اتخذتها مصر لاستقبال السائحين مرة أخرى.

واعتمد المجلس الدولي للسياحة والسفر ضوابط السلامة الصحية التي أقرتها وزارة السياحة والآثار المصرية لإعادة استقبال السياحة الوافدة اليها، كما منح المجلس مصر ختم السفر الآمن Safe Travel..