شكرا لقرائتكم خبر عن مصر وجنوب السودان تبحثان عملية السلام وقضية سد النهضة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بحث السفير د. محمد قدح، سفير مصر في چوبا، مع نيال دينج نيال وزير شؤون الرئاسة بدولة جنوب السودان، حيث نقل إليه تهنئة وزير الخارجية سامح شكري بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد.

وأعرب عن أطيب التمنيات له بالتوفيق، كما نقل إليه دعوة لزيارة القاهرة في موعد يتم الاتفاق عليه وفقًا لارتباطات الجانبين.

وعرض السفير المصري مجمل تطورات العلاقات الثنائية في المجالات السياسية والاقتصادية، وكذا الدعم التنموي والإنساني المصري للأشقاء في جنوب السودان.

كما أشاد السفير «قدح» بالتقدم المُحرَز على صعيد تنفيذ اتفاق السلام المُنشط خلال الفترة الأخيرة، مؤكداً على دعم مصر الثابت لمسيرة تنفيذ اتفاق السلام في جنوب السودان.

من جانبه، أعرب الوزير الجنوب سوداني عن شكره وتقديره لرسالة الوزير شكري، وتطلعه لتلبية الدعوة لزيارة القاهرة قريبًا.

كما أشاد بتطور العلاقات الثنائية بين البلدين، مؤكدًا على أهمية مواصلة الجهود المشتركة لتعزيز هذه العلاقات في مختلف المجالات.

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وأطلع السفير المصري الوزير «نيال دينج نيال» على تطورات أزمة سد النهضة، حيث أعرب المسؤول الجنوب سوداني عن تطلعه لأن تسفر المفاوضات الجارية عن اتفاق عادل ومتوازن يلبي تطلعات الدول الثلاث ووفقاً لقواعد القانون الدولي ذات الصلة.